Навальный назвал хамством предложение о переносе места проведении митинга

Оппозиционный политик Алексей Навальный назвал «хамством» предложение мэрии Москвы провести антикоррупционное шествие 12 июня на участке в 360 м. на проспекте Сахарова. Об этом Навальный заявил в эфире Youtube-канала «Навальный.LIVE».

Как сообщил политик, и на шествие, и на митинг против коррупции мэрия Москвы выделила на проспекте Сахарова 360 м. «Московская власть специально создает неудобства. Она делает так, чтобы митинг было сложнее организовать», — сказал Навальный.​

«Меня выводит даже больше, чем коррупция. То, как они сидят и, мерзко хихикая, думают: «А давайте посмеемся над ними, выделим им место для шествия 360 м.», — заявил Навальный. Он добавил, что организаторы акции направили в мэрию Москвы уведомление о несогласии с предложенным местом проведения, запросив больше места для шествия. По мнению Навального, проведение мероприятия на проспекте Сахарова «небезопасно», потому что создаст «ненужную плотность» среди участников акции протеста.

Ранее, 31 мая, столичные власти предложили Алексею Навальному перенести акцию с Тверской улицы на проспект Сахарова, либо на улицу Перерва на юго-востоке Москвы. Власти Москвы отмечали, что проспект Сахарова — «традиционное для проведения таких мероприятий место», в котором проще организовать транспортное движение, «особенно в праздничный день», так как 12 июня в стране отмечается «День России».

О подаче заявки в столичную мэрию на проведение митинга против коррупции в День России, 12 июня, в Москве Навальный сообщил 29 мая. Он разместил копию заявления на своем сайте. При этом заявку на участие в акции 12 июня подали инициативные группы в 219 городах России.