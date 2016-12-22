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ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в отеле в столице Филиппин
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ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в отеле в столице Филиппин
Общество, 01 июн, 22:22
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ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в отеле в столице Филиппин

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу ​в курортном комплексе Resorts World Manila в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщает издание SITE, которое занимается мониторингом деятельности исламистов.

Стрельба в курортном комплексе Resorts World Manila произошла вечером 1 июня. Сотрудник филиппинского Красного креста сообщил, что в результате случившегося пострадали по меньшей мере 25 человек, передавало издание Manila Times.

Очевидцы событий рассказывали изданию, что вооруженные люди в масках вошли в отель на территории курортного комплекса и открыли стрельбу. Они также сообщили, что слышали взрыв. Издание в свою очередь отмечало, что данная информация пока не подтверждена полицией.

Бюро пожарной охраны сообщило, что на втором этаже здания произошел пожар, сообщал Reuters. Сотрудник казино, находящегося в курортном комплексе, рассказывал филиппинскому телеканалу ABS-CBN News, что один из нападавших вылил на игровой стол горючую жидкость.

Представители Resorts World Manila в Twitter сообщили, что в данный момент курортный комплекс оцеплен. Они также заявили, что находятся в «тесном сотрудничестве» с филиппинской полицией.

Представитель вооруженных сил Филиппин сообщил, что полиция полностью контролирует ситуацию Resorts World Manila, передает Reuters. Правоохранители также добавили, что опубликуют официальное заявление после того, как получат «полную картину происходящего».

На Филиппинах в конце мая начались боевые столкновения между армией и исламистами. В связи с этим президент страны Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Миндалина на юге Филиппин. Из-за этих событий он был вынужден прервать свой визит в Россию.

Как стало известно 1 июня, армия Филиппин уничтожила восьмерых иностранных боевиков в боях против исламистов. Среди них был выходец из Чечни.

Теги: Филиппины , "Исламское государство"
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