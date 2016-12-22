«Юлмарт» вложит 5 млрд руб. в свой крупнейший логистический объект

Ретейлер «Юлмарт» вложит около 5 млрд руб. в строительство ретейл-парка «Мезоджи», который станет его крупнейшим логистическим объектом, передал РБК председатель совета директоров компании Дмитрий Костыгин через представителя.

В парке, который будет построен в селе Колычево городского округа Домодедово, будет проходить выдача интернет-заказов, разместятся склады и развлекательная зона, пояснил представитель «Юлмарта». Общая площадь объектов парка составит 150 тыс. кв. м.

Ввод в эксплуатацию центра намечен на второй квартал 2019 года, говорится в сообщении компании (есть у РБК). 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме «Юлмарт» подписал соглашение о сотрудничестве с «МОЭСК» для подключения ретейл-парка к электросетям.

После продолжавшегося на протяжении всего 2016 года корпоративного конфликта в июне 2017 года у «Юлмарта» может появиться новый инвестор: долю одного из акционеров компании Михаила Васинкевича (38,5%) планирует выкупить инвестиционный фонд Da Vinci Capital.