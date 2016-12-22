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Финский журналист отказался от визита в Чечню после приглашения Захаровой
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Финский журналист отказался от визита в Чечню после приглашения Захаровой
Общество, 01 июн, 19:17
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Финский журналист отказался от визита в Чечню после приглашения Захаровой

Руководство финского ​телеканала Yleisradio отказалось от поездки своего корреспондента в Чечню. Об этом РБК рассказал журналист Эркка Микконен. 31 мая представитель МИД России Мария Захарова попросила главу Чечни Рамзана Кадырова организовать поездку для Микконена, чтобы журналист подготовил материал по ситуации с чеченскими геями.

«Наша редакция приняла решение не ехать. Во-первых, мы не участвуем в таких экскурсиях, где сложно делать объективную журналистику. Во-вторых, это слишком больная тема и не хотим подвергать опасности наших спикеров. В Чечне очень плохая ситуация с секс-меньшинствами и поэтому не хотим навлечь угрозу», — заявил Микконен. По словам журналиста, он по-прежнему хочет посетить Чечню, так как ни разу не посещал республику.

«В нашей республике каждый день — День открытых дверей. Приезжайте. Пишите правду», — написал 31 мая в Telegram глава Чечни в ответ на просьбу Захаровой.

1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях геев в Чечне. По данным газеты, в республике задержали 100 геев, троих из них убили.

Теги: геи , геи в Чечне
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