ТЦ «Авиапарк» в Москве эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Полиция проверяет сообщение о бесхозном предмете в здании торгового центра (ТЦ) «Авиапарк» на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МВД. По словам собеседника агентства, в торговом центре ведется эвакуация 1,5 тыс. посетителей из-за угрозы взрыва.
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили РБК информацию о проверке полицией бесхозного предмета в здании ТЦ «Авиапарк». «Пока никаких других [деталей] нет», — сказал представитель ведомства. Собеседник РБК не подтвердил информацию об эвакуации 1,5 тыс. человек из здания.
Эвакуация здания началась примерно в 17:30 мск, рассказал РБК очевидец события. По его словам, одному из руководителей «Авиапарка» поступил звонок от женщины, угрожавшей взорвать торговый центр, после этого здание начали эвакуировать. «Приехали саперы, пожарные, полиция. Эвакуировали более 1,5 тыс. человек», — сказал собеседник РБК. По состоянию на 18:45 мск торговый центр был все еще недоступен для посетителей.
Другой очевидец рассказал, что людей эвакуировали из здания «по техническим причинам». «Паники не было, народ остается, но основная масса — это персонал. Посетители покинули площадь перед торговым центром», — сказал собеседник РБК.
По информации телеканала «Дождь», на месте работают сотрудники пожарной службы и инженерно-саперного отдела МВД.
В Москве в апреле 2017 года был эвакуирован ТЦ «Афимолл Сити». В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили о проверке торгово-развлекательного комплекса «Афимолл Сити». «На 02 позвонил предположительно несовершеннолетний, сообщил о том, что в ТЦ Пресненская набережная, дом 2 находится бесхозный предмет. Выехали сотрудники полиции, проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе. В управляющей компании ТРЦ «Афимолл Сити» РБК подтвердили факт эвакуации из торгово-развлекательного центра по пожарной тревоге.