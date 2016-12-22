Глава «Почты России» назвал условие создания собственной авиакомпании

У «Почты России» может появиться собственная авиакомпания, если ее авиапарк увеличится до четырех-шести самолетов. Об этом рассказал генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Когда будет четыре-шесть самолетов — задумаемся о собственной компании», — сказал Страшнов. Он отметил, что создавать авиакомпанию для двух-трех самолетов «не нужно, никто этого не делает».

По его словам, это «вопрос лицензии, подготовки летного состава, вопросы взаимоотношений с аэропортами базирования, это топливо». Он подчеркнул, что у «Почты России» компетенций в этих вопросах «не было» и «до четырех бортов такие вещи нужно отдавать на аутсорс», поскольку «это эффективней». При этом Страшнов отметил, что решений о расширении авиапарка в компании нет.

В мае 2016 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что «Почта России» запустит собственные магистральные транспортные самолеты Ту-204. Они отправились в первые рейсы из Внуково 5 декабря того же года. Самолеты были названы в честь российских императоров Петра I и Екатерины II. Как сообщали «РИА Новости», воздушные судна были куплены «Почтой России» у ульяновской компании «ИФК Эссет Менеджмент» за 3,39 млрд руб.