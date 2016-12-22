Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,86 56,38 EUR Нал. 63,84 63,28 USD Бирж. 56,52 -0,04 EUR Бирж. 63,41 -0,23 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1865,73 -1,82% РТС 1039,81 -1,28% Brent 50,75 -0,45% DJIA 21027,30 +0,09% Nasdaq 6205,84 +0,12% FTSE 7537,27 +0,23%
Глава «Почты России» назвал условие создания собственной авиакомпании
Лента новостей
Минюст Украины заявил о готовности к визовому режиму с Россией 17:18, Политика Глава «Почты России» назвал условие создания собственной авиакомпании 17:17, Бизнес Посольство США объяснило требование указывать аккаунты в сети для визы 17:09, Общество Дворкович предрек «проблемы в экономике» из-за излишних дивидендов в ТЭКе 16:59, Экономика Депутат-единоросс решил сдать думский мандат ради возвращения в бизнес 16:58, Политика Против реновации проголосовали жители 70 домов в Москве 16:52, Общество «Карточный домик»: как в кино отражается реальная политика 16:51, Мнение ВЭБ протестирует блокчейн для новой пенсионной системы 16:43, Финансы МЧС предупредило о сильном ветре с порывами в 14 регионах 16:42, Общество Камерный успех: как сделать популярный видеоблог о бизнесе 16:34, Свое дело СМИ узнали об интересе ФБР к инициатору Brexit в рамках «дела России» 16:33, Политика Алексей Кудрин — РБК: «Государство должно чуть-чуть нарастить инвестиции» 16:28, Политика Мутко сообщил о возвращении Бердыева в «Рубин» 16:15, Спорт В России впервые присудили научную степень по теологии 16:08, Общество В Киеве проспект Генерала Ватутина переименовали в проспект Шухевича 16:03, Политика Археологи нашли в парке «Зарядье» топоры Бронзового века 16:00, Общество В гробу президента Польши Качиньского обнаружили останки других тел 15:59, Политика В Литве молодым людям до 20 лет запретили употреблять алкоголь 15:45, Общество Глава Россотрудничества назвала самый сложный для работы регион 15:38, Общество В Крым на пару дней: во сколько обойдется посуточная аренда жилья на море 15:37, Недвижимость Мосгорсуд ответил на сообщения о пытках в комнате ознакомления с делами 15:36, Общество Собянин рассказал о влиянии голосов «молчунов» на решение по реновации 15:33, Общество Власти Москвы ответили на претензии владельцев теплоходов 15:29, Бизнес Владелец «Афимолла» продаст несостоявшийся торговый центр у «Выхино» 15:26, Бизнес Россотрудничество заявило о борьбе с образом «русского медведя в ушанке» 15:25, Общество Орешкин рассказал о возможных условиях повышения пенсионного возраста 15:25, Общество «Зенит» подписал контракт с новым тренером 15:24, Спорт Дворкович прокомментировал введенные Украиной против IT-компаний санкции 15:19, Политика
Глава «Почты России» назвал условие создания собственной авиакомпании
Бизнес, 17:17
0
Глава «Почты России» назвал условие создания собственной авиакомпании

У «Почты России» может появиться собственная авиакомпания, если ее авиапарк увеличится до четырех-шести самолетов. Об этом рассказал генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Когда будет четыре-шесть самолетов — задумаемся о собственной компании», — сказал Страшнов. Он отметил, что создавать авиакомпанию для двух-трех самолетов «не нужно, никто этого не делает».

По его словам, это «вопрос лицензии, подготовки летного состава, вопросы взаимоотношений с аэропортами базирования, это топливо». Он подчеркнул, что у «Почты России» компетенций в этих вопросах «не было» и «до четырех бортов такие вещи нужно отдавать на аутсорс», поскольку «это эффективней». При этом Страшнов отметил, что решений о расширении авиапарка в компании нет.

В мае 2016 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что «Почта России» запустит собственные магистральные транспортные самолеты Ту-204. Они отправились в первые рейсы из Внуково 5 декабря того же года. Самолеты были названы в честь российских императоров Петра I и Екатерины II. Как сообщали «РИА Новости», воздушные судна были куплены «Почтой России» у ульяновской компании «ИФК Эссет Менеджмент» за 3,39 млрд руб.

Теги: авиакомпания , «Почта России»
Главное
Силуанов и Набиуллина назвали шесть ограничений мировой экономики Экономика
Материалы по теме
«Почта России» и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес
«Почта России» закупит для почтальонов смартфоны на 171 млн руб. Технологии и медиа
«Почта России» пресекла отправку 550 заказных писем с фальшивыми марками Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку