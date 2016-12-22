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МЧС предупредило о сильном ветре с порывами в 14 регионах
Общество, 01 июн, 16:42
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МЧС предупредило о сильном ветре с порывами в 14 регионах

Грозы, обильные осадки (возможен град) и ветер с порывами до 23 м/с ожидаются в 14 областях Центрального и Приволжского региона до 2 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России.

МЧС 31 мая получило от Гидрометцентра России предупреждения об ухудшении погоды в следующих областях: Белгородская, Владимирская, Курская, Московская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области. Также предупреждение о сильном ветре касалось Республики Марий Эл, Мордовии, Башкортостана и Пермского края.

Подразделения МЧС Центрального и Приволжского федеральных округов России работают в режиме «повышенной готовности».

Пресс-служба МЧС также сообщает, что проинформировала население о предстоящей непогоде через СМС-рассылку от операторов сотовой связи.

Также оповещения приходят через терминалы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) и официальные сайты территориальных подразделений спасательной службы. Терминалы ОКСИОН — это жидкокристаллические панели или светодиодные экраны, которые размещены в местах массового скопления людей, на улицах и в помещениях, в 44 городах России. Они, по данным сайта ОКСИОН, ежедневно информируют более 70 млн человек. Также для оповещения существуют мобильные светодиодные экраны, которые расположены на шасси автомобиля.

МЧС попросило граждан по возможности не покидать свои жилища и избегать нахождения около слабо укрепленных конструкций, крыш зданий и деревьев, а водителям не садиться за руль либо осторожно управлять автотранспортом. При возникновении чрезвычайных ситуаций и когда необходима помощь, МЧС просит звонить по телефону экстренных служб — 101.

Накануне МЧС предупредило о шквалистом ветре с порывами до 24 м/с и обильных осадках в 22 российских регионах: в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Курской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Ярославской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также в республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан и в Пермском крае.

Теги: Россия , МЧС , штормовое предупреждение , шторм , ураган
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