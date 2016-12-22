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Активисты подали в суд из-за стройки у обсерватории в Пулково
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Активисты подали в суд из-за стройки у обсерватории в Пулково
Общество, 15:14
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Активисты подали в суд из-за стройки у обсерватории в Пулково

В Санкт-Петербурге суд начал рассматривать иск о незаконности выдачи разрешения на строительство жилого комплекса в трехкилометровой защитной парковой зоне Пулковской обсерватории. Истцами выступили активисты движения «Солидарный Петербург», среди которых руководитель движения Анатолий Каноков.

Участок в 240 га в самом центре защитной парковой зоны Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО) РАН в 2007 году приобрела израильская фирма «Моргал Инвестментс». Соинвестором и застройщиком проекта, получившего название «Планетоград», выступает компания Setl Group — крупнейший строитель жилья в Санкт-Петербурге. Именно ей в дальнейшем должен перейти контроль над проектом в его жилой части.

К 2023 году планируется построить пять жилых кварталов, культурный центр и два квартала предприятий торговли и сервиса. Жилая площадь проекта составит 1,5 млн кв. м, коммерческая — 276,5 тыс. кв. м коммерческих помещений. Запланировано обильное строительство социальной инфраструктуры — девять детсадов, восемь школ, поликлиника.

Население нового района составит около 100 тыс. человек. Общий объем инвестиций в проект — около 120 млрд руб.

Истцы утверждают, что будущий мини-город находится в самом важном для телескопов направлении. Именно в этом секторе проходит большая часть астрономических исследований, и в случае реализации проекта обсерватория прекратит свою работу.

«Это проблема не исключительно Петербурга. Обсерватория, которая больше и лучше всех в мире совершает долгосрочные наблюдения, является не только культурным наследием, но и стратегически важнейшим объектом. Поэтому на федеральном уровне должны осознать последствия уничтожения данного объекта для нашего государства», — сказал РБК один из истцов, лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Каноков.

Ответчиками в суде выступают служба Госстройнадзора, выдавшая разрешение на строительство, и директор обсерватории Назар Ихсанов, который поставил свою подпись без согласования с ученым советом ГАО. Именно их решения оспаривает группа граждан, подавших в Куйбышевский районный суд коллективный иск.

Представители Госстройнадзора с обвинениями не согласны. 31 мая на первом судебном заседании они заявили, что застройщики не претендуют на земли Пулковских высот, где расположены объекты обсерватории. Кроме того, нет никаких доказательств, что жилой комплекс действительно отрицательно скажется на работе ученых.

Сам Назар Ихсанов считает, что у него не было оснований не согласовывать начало работ. Он говорит, что его подпись была лишь формальностью. Бывший директор ГАО Александр Степанов уже дважды — в 2013 году и 2014 году — согласовывал «Планетоград», напоминает Ихсанов. Просто после изменения законодательства проект оказался устаревшим и потребовалось новое согласование.

Также он ссылается на позицию городских властей, подписавших инвестиционный договор на строительство здесь жилья еще в 2014 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Правоохранительные органы, которые по обращению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от Партии роста Максима Резника проводили доследственную проверку, фактов превышения полномочий в действиях Ихсанова не усмотрели.

Своих противников директор обсерватории обвиняет в ангажированности и работе на политическую оппозицию. По мнению Ихсанова, практического толка от работы обсерватории в техническом плане мало и даже закрытие исторической обсерватории в Пулкове не станет ударом для науки — наблюдения переместятся на другие, более приспособленные для этого площадки.

В конце апреля ученые-физики Российской академии наук постановили, что наблюдения за звездами в Пулковской обсерватории не имеют практического смысла. Следующее заседание суда пройдет 20 июня. «Никаких причин для приостановки проекта мы не видим», — рассказал РБК исполнительный директор Setl City Игорь Влащенко.

Автор: Юрий Завьялов
Теги: Санкт-Петербург , Пулково , Строительство , обсерватория
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