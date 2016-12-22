Состав группировки ВМФ в Средиземном море увеличился до 15 кораблей

Состав постоянной корабельной группировки ВМФ России в Средиземном море увеличился до 15 кораблей. Группировка состоит из фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», десантных кораблей «Николай Фильченков», «Цезарь Куников», «Азов», сторожевого корабля «Сметливый», подводной лодки «Краснодар», танкера, противодиверсионных кораблей и судов обеспечения. До этого в состав группировки входили десять кораблей, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Черноморского флота.

О том, что в состав группировки вошел корабль «Сметливый», сообщалось 22 мая. На следующий день начались учения с участием средиземноморской группировки, в учениях были задействованы и фрегаты.

«Адмирал Эссен» вошел в состав постоянного соединения ВМФ 5 мая, он оснащен крылатыми ракетами «Калибр». Другой фрегат группы, «Адмирал Григорович», в ноябре 2016 года нанес удар крылатыми ракетами по боевикам в Сирии.