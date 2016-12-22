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Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии
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Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии
ПМЭФ-2017, 14:25
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Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии

Президент Владимир Путин высказал мнение, что США могут разместить на Южных Курилах свои базы, если острова перейдут Японии. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Это вытекает из договора (между США и Японией. — РБК), из подписанных протоколов», — пояснил глава государства. «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны», — добавил он.

Путин также подчеркнул, что усиление военного присутствия на Дальнем востоке не является инициативой России, заявил он. По его словам, базы НАТО приближаются к западным границам России, и наращиваются их военные силы. «Мы соответствующим образом реагируем», — пояснил он.

Российский лидер добавил, что «то же самое происходит и на Востоке». По его словам, «создаются элементы системы ПРО». «Это разрушает стратегический баланс в мире», — уверен он.

О планах России в 2017 году разместить на Курильских островах военную дивизию, рассказал Шойгу в середине февраля. Он также заявил, что еще три дивизии Москва намерена разместить на западе и юго-западе России.

В ответ на это заявление власти Японии направили России ноту протеста. Генсекретарь японского правительства Есихидэ Суга пояснял, что усиление российской армии на Курильских островах «несовместимо» с позицией японской стороны.

Теги: Владимир Путин , Дальний Восток , Курилы , военный потенциал
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