МИД заявил о случаях проникновения на «дачи» российской дипмиссии в США

У России есть «четкие данные» о том, что на территорию заблокированных в США дипломатических объектов проникали неизвестные люди. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости» и радио Sputnik на ПМЭФ.

«Кто эти люди, зачем они туда проникали, что они там делали, неизвестно. Вынесли, внесли? Что они там сделали, мы не знаем», — сказала она. По ее словам, на протяжении полугода российские специалисты, которые отвечают за безопасность помещений, не имеют доступа к этим объектам, так как «территория опечатана».

Представитель МИД напомнила, ​что отношение в США к собственности — «основа основ жизни американского общества». При этом эти два. Речь идет о двух объектах, которые имеют «дипломатический иммунитет» — с 50-х годов — Нью-Йорке, а с 70-х — в Вашингтоне. Она подчеркнула, что до «революционера» Обамы» ни одна администрация США не задавала вопросов по поводу статуса этих объектов. «Речь идет о демократическом государстве, о правовом государстве, в основе которого заложена неприкосновенность частной собственности», — подытожила Захарова.

Что известно о закрытых Обамой российских «дипломатических дачах»

В декабре 2016 года администрация занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы ввела антироссийские санкции из-за российского «вмешательства» в американскую предвыборную кампанию и «давления» на дипломатов США, которые работают в России. Кроме этого, США закрыли тогда доступ к двум жилым комплексам, «загородным дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипсобственностью. По данным источника Reuters, такая мера стала ответом на «нападения России на американских дипломатов» в Москве и «на действия, не соответствующие дипломатической практике». Источник добавил, что здания использовали для «сбора разведывательных данных».

Агентство «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, заявило 30 декабря, что «дача» при российском посольстве располагаются в штате Мэриленд на берегу Чесапикского залива «примерно в 100 км источника, «примерно в часе езды от Манхэттена в прибрежном городке Ойстербей». Обе «дачи» использовали для отдыха и праздничных приемов, подчеркнул источник агентства. Копия заявления Госдепа США, в котором указывалось об изъятии этих объектов, опубликована на сайте посольства США в России.

Издание Washington Post, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией, заявила 1 июня, что администрация Трампа рассматривает возможность лишить дипломатической неприкосновенности арестованную российскую дипсобственность. По информации газеты, если эти здания лишатся неприкосновенности, они будут считаться обычными зданиями, и правоохранительные органы США смогут получить к ним доступ.