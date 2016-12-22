В Приморском крае задержали застрявшего в дверях магазина вора с кассой

В Приморском крае охранники задержали мужчину, который застрял в дверях магазина при попытке вынести оттуда кассовый аппарат. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел в магазине на Пограничной улице в городе Находке, уточняется в сообщении. По информации ведомства, мужчина разбил стекло входной двери и проник в помещение. «Похитив кассовый аппарат, вылезти обратно через разбитую дверь мужчина не смог, потому что застрял», — говорится в сообщении.

После того как мужчину задержали, охранники вызвали полицию. В отделе полиции 34-летний местный житель признался в содеянном, ранее он уже был судим, отметили в ведомстве. Кассовый аппарат в магазин вернули, добавили в МВД.

Согласно сообщению, в отношении задержанного возбудили уголовное дело п. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).