Помощник Путина оспорил идею Кудрина о приватизации нефтяного сектора

Помощник президента России, председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов заявил, что «остро отрицательно» относится к инициативе бывшего министра финансов Алексея Кудрина о необходимости приватизировать российский нефтяной сектор в течение ближайших семи-восьми лет. Это предложение экс-главы ведомства в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Белоусов прокомментировал РБК.​

«Я к этому [предложению Алексея Кудрина] отношусь остро отрицательно», — заявил в ответ на соответствующий вопрос помощник Путина. Свою позицию он пояснил тем, что в данный момент «мы не знаем, что будет через восемь лет с нефтью» и нефтяными компаниями.

«Ровно потому, что мы не знаем, <...> как будет развиваться не только конъюнктура, но и стратегия», — добавил он, уточнив, что «пока» российские власти «эти вопросы не решили». «Через восемь лет к ним вернемся», — заметил Белоусов, подчеркнув, что в настоящий момент «вопрос о дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома», в повестке не стоит».​

Ранее, 1 июня, во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Кудрин заявил, что весь российский нефтяной сектор необходимо приватизировать в течение ближайших семи-восьми лет.

«Оказывается, что частный сектор быстрее реагирует на все эти новые изменения. Уменьшение государственного сектора, увеличение частного — в наших силах», — отмечал он, уточняя, что, по его мнению, России сейчас не нужно столько государственных компаний. «Государственный статус скорее вред приносит этим компаниям, чем положительный эффект», — пояснял Кудрин.