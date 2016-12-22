Шамолин назвал безупречной позицию АФК «Система» по иску «Роснефти»
Бизнес, 11:55
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Шамолин назвал безупречной позицию АФК «Система» по иску «Роснефти»
Глава АФК «Система» Михаил Шамолин назвал юридическую позицию компании в споре с «Роснефтью» крепкой и безупречной, об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью телеканалу РБК.
«Там есть все аргументы сторон — и что вменяется в вину, и наши контраргументы. Мы считаем, что наша юридическая позиция здесь очень сильная и очень понятная, что произошло», — сказал он.
По словам Шамолина, старая капитализация, о которой идет речь и по которой предъявляется иск, была сделана абсолютно публично — цифры были известны всем. «Процесс полностью соответствовал законодательству. Когда компания находилась в собственности России, уже за 2015 год «Башнефть» публиковала отчет. Правительство, которое владело на тот момент «Башнефтью», признало его успешным», — рассказал Шамолин, подчеркнув, что юридически позиция компании «безупречна».
Cуд Башкирии принял иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. в середине мая.
2 мая стало известно, что «Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали иск к «Системе», требуя взыскать с нее 106,6 млрд руб. в качестве возмещения убытков, якобы понесенных истцами из-за реорганизации башкирской компании в 2009–2014 годах (тогда «Башнефтью» владела «Система»).
«Роснефть» обвиняет АФК «Система» в том, что структуры компании, которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому та получила миллиарды рублей убытков. Тогда глава «Роснефти» Игорь Сечин называл сумму в 106,6 млрд руб., однако он отмечал, что эта цифра — предварительная оценка.
«Там есть все аргументы сторон — и что вменяется в вину, и наши контраргументы. Мы считаем, что наша юридическая позиция здесь очень сильная и очень понятная, что произошло», — сказал он.
По словам Шамолина, старая капитализация, о которой идет речь и по которой предъявляется иск, была сделана абсолютно публично — цифры были известны всем. «Процесс полностью соответствовал законодательству. Когда компания находилась в собственности России, уже за 2015 год «Башнефть» публиковала отчет. Правительство, которое владело на тот момент «Башнефтью», признало его успешным», — рассказал Шамолин, подчеркнув, что юридически позиция компании «безупречна».
Cуд Башкирии принял иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. в середине мая.
2 мая стало известно, что «Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали иск к «Системе», требуя взыскать с нее 106,6 млрд руб. в качестве возмещения убытков, якобы понесенных истцами из-за реорганизации башкирской компании в 2009–2014 годах (тогда «Башнефтью» владела «Система»).
«Роснефть» обвиняет АФК «Система» в том, что структуры компании, которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому та получила миллиарды рублей убытков. Тогда глава «Роснефти» Игорь Сечин называл сумму в 106,6 млрд руб., однако он отмечал, что эта цифра — предварительная оценка.