Роскомнадзор разошелся с Минкомсвязи в оценках закона о мессенджерах

МВД потребовало ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам полиции

Костин рассказал о «торможении» продажи «дочки» ВТБ на Украине Нацбанком

Кремль назвал безальтернативным Парижское соглашение по климату

Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»

Песков заявил об отсутствии планов Кремля приватизировать нефтяной сектор

В московских аэропортах начали проверку после анонимного звонка о бомбе

РЖД рекомендовали выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО

МВД назвало правомерными действия полиции при задержании ребенка в Москве

Россия вошла в семерку самых привлекательных для инвесторов стран

Чечня попросила блокировать доступ к сайтам с карикатурами Charlie Hebdo

В Приморском крае задержали застрявшего в дверях магазина вора с кассой

Помощник Путина оспорил идею Кудрина о приватизации нефтяного сектора

«Московский рынок может поглотить до 100 млн кв. м жилья»

Курс евро на 2 июня

EUR ЦБ: 63,53 (+0,12)

Курс доллара на 2 июня

USD ЦБ: 56,54 (-0,15)

Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Москве

Шамолин назвал безупречной позицию АФК «Система» по иску «Роснефти»

Миллер прокомментировал риски отбора Киевом газа фразой «пусть попробуют»

МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

Турчинов призвал ускорить введение визового режима Украины с Россией

Какие тенденции будут определять политику и экономику на год вперед

«Роскосмос» рассказал о снижении стоимости запусков из-за ракеты «Союз-5»

В Бразилии пропали останки чемпиона мира по футболу Гарринчи

Компания сооснователя Microsoft показала крупнейший самолет-носитель

АвтоВАЗ сократит более 2 тыс. сотрудников к концу 2017 года

Глава Роскомнадзора назвал сроки возможной разблокировки LinkedIn

«Яндекс» и «Просвещение» объявили о создании совместного предприятия

Силуанов заявил о важности качества распределения бюджета

ФСИН заявила о сокращении числа несовершеннолетних в колониях в 10 раз