РЖД рекомендовали выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО

Директива совету директоров «Российские железные дороги» (РЖД) содержит рекомендацию выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, заявил вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
Совет директоров РЖД по вопросу выплаты дивидендов состоится, по словам Дворковича, 5 июня.
21 апреля ТАСС со ссылкой на слова Дворковича сообщал, что правительство поручило ему рассмотреть вопрос перехода РЖД на стандарты МСФО по выплате дивидендов.
18 января президент РЖД Олег Белозеров говорил, что компания может перейти на выплату дивидендов от чистой прибыли по МСФО при переходе на те же стандарты налогообложения. Говоря о размере дивидендов, Белозеров подчеркивал, что РЖД выполнят любое решение правительства.
По итогам 2016 года чистая прибыль РЖД по МСФО выросла на 25,8%, до 10,294 млрд руб. Выручка РЖД увеличилась на 7,1%, до 2,133 трлн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 1,5 раза и составила 34,695 млрд руб.