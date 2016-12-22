МВД назвало правомерными действия полиции при задержании ребенка в Москве

Полицейские, задержавшие на Арбате читавшего стихи мальчика, действовали правомерно. Об этом заявил замминистра МВД Игорь Зубов на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщает агентство «Интерфакс».

«Там есть моменты, но в целом требования сотрудников полиции были правомерны. И попробуйте вы в другом государстве схватить сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей за погон, повиснуть у него на руках, не дать ему осуществить задержание», — заявил Зубов.

Вечером 26 мая 2017 года полиция задержала в Москве 10-летнего мальчика, читавшего отрывки из пьесы Шекспира «Гамлет». О задержании ребенка стало известно после публикаций в Facebook свидетельницы инцидента Люси Штейн и активистки Ирины Яценко (запись содержит обсценную лексику).

Дежурный пресс-службы МВД сообщил РБК, что «мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел, потому что он находился в центре Москвы один». В пресс-службе МВД отметили, что мальчик занимался попрошайничеством.

Как развивается ситуация вокруг задержанного на Арбате мальчика



Как сообщало «ОВД-Инфо» со ссылкой на отца мальчика Илью Скваронски, на момент задержания рядом с ребенком на скамейке сидела его мачеха и читала книгу. «Жена сидела, читала книгу, а ребенок декламировал «Гамлета». Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать — она подошла, пыталась воспрепятствовать этому», — сообщил он. Скваронски отметил, что его сын «занимается театральной деятельностью» и «для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами».

После инцидента родная мать ребенка подала заявление на его мачеху Кристину Скваронски по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).