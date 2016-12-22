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«Роскосмос» рассказал о снижении стоимости запусков из-за ракеты «Союз-5»
ПМЭФ-2017, 11:26
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«Роскосмос» рассказал о снижении стоимости запусков из-за ракеты «Союз-5»

Реализация проекта ракетного комплекса нового поколения «Феникс» позволит снизить стоимость запусков с $70 млн до $55 млн, заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент РБК.

«Этот проект обеспечит конкурентные преимущества и позволит снизить стоимость выведения от существующих ныне $60-70 млн, я думаю, до $55 млн», — заявил Комаров

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что в 2018 году планируется начать создание ракеты-носителя среднего класса проекта «Феникс». Ее рассчитывают использовать в первой ступени сверхтяжелой ракеты. Ракета, создаваемая по заказу российских военных, обеспечит выведение на низкую орбиту космических аппаратов массой до 17 тонн, на геостационарную орбиту — до 2,5 тонн. Ракета получила название «Союз-5».

Комаров также рассказал на ПМЭФ, что запуск новой ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2022 год.

31 марта компании Илона Маска SpaceX впервые совершила успешный повторный запуск первой ступени ракеты Falcon 9. Ее стоимость  составляет $62 млн.

Теги: "Роскосмос" , «Союз-5»
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