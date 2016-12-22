«Яндекс» и «Просвещение» объявили о создании совместного предприятия

Интернет-компания «Яндекс» и образовательный холдинг «Просвещение» подписали соглашение о создании совместного предприятия 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК. До конца 2017 года стороны планируют вложить в проект по 60 млн руб., «Яндекс» и «Просвещение» получат по 50% в создаваемой компании, уточнил представитель интернет-компании.

Предприятие намерено создать образовательную платформу для школ, которая будет включать в себя сервисы для учеников, учителей и родителей. Интернет-компания будет отвечать за разработку и предоставит для платформы свои технологии машинного обучения, компьютерного зрения, синтеза речи и др., а «Просвещение» — за образовательные и методические материалы по школьным предметам для разных возрастов.

Платформа будет доступна на компьютерах и мобильных устройствах, с ее помощью преподаватели, школьники и родители смогут взаимодействовать друг с другом не только в классе. Например, родители смогут на работе посмотреть оценку ребенка за последнюю контрольную, а учитель — прислать заболевшему ученику материалы пропущенных уроков и домашнее задание. Для учеников планируется создать рекомендательный сервис, который посоветует, на какие темы стоит обратить внимание. Пользователи платформы получат доступ к учебникам, методичкам, интерактивным пособиям, например, аудио- и видеокурсам. Проверить знания школьников помогут викторины, игры и тесты. По мнению президента образовательного холдинга «Просвещение» Владимира Узуна, объединение усилий «Яндекса» и «Просвещения» позволит оптимизировать время учителей, школьников, родителей и изыскать дополнительные возможности развития ребенка».

В мае 33% российских школ перешли на электронные дневники взамен бумажных, сообщал департамент информационных технологий Москвы. Чаще всего в школах используются оба варианта: основным документом является электронный дневник, но и бумажный тоже ведется. Этот вариант выбрали 44% родителей. Только 20% респондентов сказали, что в школах, где учатся их дети, в ходу исключительно бумажные дневники.​