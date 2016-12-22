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Украинской команде Mail.ru предложили работу в российском офисе
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Украинской команде Mail.ru предложили работу в российском офисе
Украинский кризис, 10:41
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Украинской команде Mail.ru предложили работу в российском офисе

Украинской команде проектов Mail.ru предложили работу в российских офисах компании. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

По его словам, украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку компании, поэтому в Mail.ru не ожидают негативного влияния на свои финансовые показатели после введения санкций со стороны Украины. Добродеев добавил, что введенные меры ударят прежде всего по украинским пользователям, которые не смогут пользоваться сервисами Mail.ru.

«Безусловно, мы будем делать всё, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями», — отметил Добродеев.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний и физических лиц 16 мая 2017 года. Под санкции попали в том числе компании «Яндекс», Mail.Ru Group и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Крупнейшие мобильные операторы Украины «Киевстар», «Vodafone-Украина» и Lifecell начали блокировку попавших в санкционный список сайтов с 18 мая.

По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентина Петрова, граждан Украины не будут преследовать за обход блокировки российских сайтов. «Сейчас уже много рецептов появилось, как обойти [запрет доступа], пожалуйста, пользуйтесь» — отметил он. Петров добавил, что российские сайты были заблокированы для того, чтобы обезопасить данные украинских пользователей.

Теги: санкции , Украина , Mail.ru , Борис Добродеев
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