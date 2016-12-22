ФАС пообещала в течение 10 дней возбудить дело против LG

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней возбудит административное дело в отношении южнокорейской компании LG по подозрению в координации цен на смартфоны в России. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель главы ведомства Андрей Цариковский.

Дело в отношении компании находится «буквально на финальной, технологической стадии возбуждения», — отметил он.

О том, что ФАС намерена возбудить административное дело против LG из-за цен на смартфоны, Андрей Цариковский сообщил 18 мая. В разговоре с РБК он уточнял, что ведомство планирует завести дело в ближайшее время. Поводом для проведения проверки стала жалоба гражданина. Он пояснил, что речь шла о флагманах и ряде других моделей, однако какие конкретно модели смартфонов проверяются, не уточнил.



Вместе с тем Цариковский рассказал, что нарушений в ходе проверки компании Samsung найдено не было. В то же время после проверки Philips решили передать дело в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), отмечал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.



Специалисты ФАС начали проверку в офисах компаний LG и Philips в середине февраля. Поводом для проверки послужили жалобы на ценовые сговоры при продаже техники. Как отмечал представитель ведомства, Philips препятствовал проведению проверки. В свою очередь в самой компании заявили, что Philips сотрудничает с сотрудниками антимонопольной службы.

