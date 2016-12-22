При авиаударе на Филиппинах военные уничтожили чеченского боевика

Армия Филиппин в боях против исламистов на юге страны уничтожила восьмерых иностранных боевиков, среди которых был в том числе один выходец из Чечни, а также саудовцы, малазийцы, индонезийцы и йеменцы, передает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Дельфина Лорензана.

Военную операцию против сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» армия Филиппин, как заметил собеседник агентства, проводит с применением авиации и техники. Под удар, нанесенный по позициям исламистов в четверг, 1 июня, по словам главы военного ведомства, так же по ошибке попали 10 филиппинских правительственных военных.

Авиаудары, как добавил Лорензана, были нанесены в центре города Марави. Первый самолет, по его данным, попал в цель, однако второй «промахнулся». «Очень грустно, что мы ударили по нашим собственным войскам», — подчеркнул министр, уточнив, что это произошло в связи с тем, что «должным образом не была налажена координация».

Почему глава Филиппин Дутерте прервал свой первый визит в Москву

Боевые столкновения между филиппинской армией и исламистами начались в республике 23 мая. В этот же день президент страны Родриго Дутерте ввел в провинции Минданао на юге Филиппин военное положение. Из-за этого глава государства также был вынужден прервать свой визит в Россию.