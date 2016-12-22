Клинтон пошутила о скрытом послании Трампа России

Опечатка Дональда Трампа в Twitter могла быть «скрытым посланием для русских», предположила в шутку экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом она сказала во время своего выступления на конференции по информационным технологиям в Калифорнии, сообщает The Hill.

Комментируя опечатку Трампа, написавшего в своем Twitter несуществующее слово «covfefe», Клинтон предположила, что оно имеет скрытый смысл. «Я думаю, это было тайное послание для русских», — пошутила она. «Просто у вас нет достаточного уровня доступа к секретным данным, чтобы узнать, что такое «covfefe», — добавила Клинтон.

Видео с этим отрывком выступления Клинтон на конференции разместил на YouTube портал US News Today.

Клинтон пошутила о «скрытом послании» Трампа Видео: US News Today

Не имеющее значения слово «covfefe» появилось в одном из твитов Трампа, который позднее был удален. Позднее Трамп предложил пользователям Twitter разгадать его значение.