Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,93 56,54 EUR Нал. 64,03 63,37 USD Бирж. 56,56 +0,02 EUR Бирж. 63,64 +0,27 USD ЦБ. 56,69 +0,17 EUR ЦБ. 63,41 +0,46 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1900,38 -1,68% РТС 1053,30 -2,00% Brent 51,11 +0,26% DJIA 21008,65 -0,10% Nasdaq 6198,52 -0,08% FTSE 7519,95 -0,09%
СМИ узнали о повестках на слушания по «российскому делу» в конгрессе США
Лента новостей
В сенате США предложили ужесточить антироссийские санкции 02:59, Политика В Германии освободили подозревавшегося в подготовке теракта сирийца 02:23, Общество «Архнадзор» обнаружил в списках по реновации более 300 исторических домов 02:12, Общество Илон Маск пригрозил выйти из экспертных советов при президенте США 01:43, Общество На Украине арестовали счета крупнейшей газодобывающей компании 01:13, Бизнес Россияне стали лучше относиться к Кадырову 00:39, Политика В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом 00:36, Общество Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах 00:16, Политика Телекомпания NBC купила долю в Euronews 00:08, Технологии и медиа Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста 00:02, Мнение Дзюба ответил на шутку Медведева о роботах в футбольной сборной 31 мая, 23:59, Спорт «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» 31 мая, 23:44, Общество СМИ сообщили о новом контракте Карреры со «Спартаком» 31 мая, 23:42, Спорт Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея 31 мая, 23:40, Фотогалерея  ​Великолепные «восьмерки»: тест-драйв суперкаров Audi и BMW 31 мая, 23:36, Авто Легионер «Зенита» объявил о желании покинуть клуб 31 мая, 23:20, Спорт МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций 31 мая, 23:15, Общество Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» 31 мая, 23:11, Политика Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик 31 мая, 22:54, Экономика При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные 31 мая, 22:33, Общество Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге 31 мая, 22:26, Экономика Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем 31 мая, 22:12, Общество «Спартак» в цифрах: 10 ключевых фактов о чемпионе 31 мая, 22:11, Спорт CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой 31 мая, 22:08, Политика Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве 31 мая, 21:43, Общество В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта 31 мая, 21:36, Политика Что изменится в российском законодательстве в июне 31 мая, 21:29, Общество Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» 31 мая, 21:17, Политика
СМИ узнали о повестках на слушания по «российскому делу» в конгрессе США
Политика, 03:31
0
СМИ узнали о повестках на слушания по «российскому делу» в конгрессе США

Палата представителей конгресса США направила семь повесток на слушания по делу о «российском вмешательстве» в выборы. В частности, вызовы на слушания получили представители американских спецслужб, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Четыре повестки связаны с расследованием контактов окружения Дональда Трампа с российскими официальными лицами. Вызов на слушания по этому делу получили экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и адвокат президента Майкл Коэн. Ранее, 30 мая, Майкл Коэн подтвердил, что получал от конгрессменов предложение «сотрудничать» в расследовании, однако отклонил его, передавал телеканал ABC. Флинн также ранее отказывался давать показания спецкомитету по разведке конгресса и передавать документы сенату в рамках расследования «вмешательства России». Тем не менее, позднее он все же согласился передать часть документов сенаторам. 

Еще три повестки палата представителей направила в крупнейшие американские спецслужбы — АНБ, ФБР и ЦРУ. В рамках слушаний представители этих ведомств должны будут ответить на вопросы, касающиеся присутствия имен ближайших помощников Трампа в секретных докладах спецслужб. 

Накануне, 31 мая, стало известно, что американские конгрессмены вызвали для дачи показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы политолога Бориса Эпштейна, который был советником Трампа в ходе президентской гонки. Он стал шестым человеком из окружения Трампа,  которого вызвали в конгресс для дачи показаний по «российскому делу».

Теги: США , Конгресс , «российское дело»
Главное
«Коммерсантъ» воссоздал детальную картину крушения Ту-154 под Сочи Общество
Материалы по теме
Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс Политика
СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией» Политика
WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку