СМИ узнали о повестках на слушания по «российскому делу» в конгрессе США

Палата представителей конгресса США направила семь повесток на слушания по делу о «российском вмешательстве» в выборы. В частности, вызовы на слушания получили представители американских спецслужб, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Четыре повестки связаны с расследованием контактов окружения Дональда Трампа с российскими официальными лицами. Вызов на слушания по этому делу получили экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и адвокат президента Майкл Коэн. Ранее, 30 мая, Майкл Коэн подтвердил, что получал от конгрессменов предложение «сотрудничать» в расследовании, однако отклонил его, передавал телеканал ABC. Флинн также ранее отказывался давать показания спецкомитету по разведке конгресса и передавать документы сенату в рамках расследования «вмешательства России». Тем не менее, позднее он все же согласился передать часть документов сенаторам.

Еще три повестки палата представителей направила в крупнейшие американские спецслужбы — АНБ, ФБР и ЦРУ. В рамках слушаний представители этих ведомств должны будут ответить на вопросы, касающиеся присутствия имен ближайших помощников Трампа в секретных докладах спецслужб.

Накануне, 31 мая, стало известно, что американские конгрессмены вызвали для дачи показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы политолога Бориса Эпштейна, который был советником Трампа в ходе президентской гонки. Он стал шестым человеком из окружения Трампа, которого вызвали в конгресс для дачи показаний по «российскому делу».