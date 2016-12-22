Илон Маск пригрозил выйти из экспертных советов при президенте США

Илон Маск пообещал выйти из экспертных советов при президенте США, если Дональд Трамп решит отказаться от парижского соглашения по климату. Об этом ​основатель SpaceX сообщил в своем Twitter.

Маск в своем сообщении рассказал, что «сделать все что он может» по этому вопросу, обращаясь как к Трампу, так и к высокопоставленным чиновникам Белого дома через консультативные советы, в которых он состоит. При этом на вопрос о том, что Маск намерен сделать, если Трамп все же откажется от Парижского соглашения, предприниматель ответил, что покинет экспертные советы Белого дома. «У меня не останется другого выбора, кроме как покинуть советы в этом случае», — заявил он.

В настоящее время Илон Маск состоит в двух советах при президенте США. Один из них, в который входят управляющие крупнейших технологических компаний, в том числе глава Uber Трэвис Каланик и глава The Walt Disney Роберт Айгер, занимается вопросами экономической стратегии. Другой посвящен вопросу создания новых рабочих мест.

О готовности Трампа заявить о выходе США из Парижского соглашению по климату стало известно накануне. 31 мая. Парижское соглашение, вступившее в силу 4 ноября 2016 года, ставит своей целью ослабление негативного влияния деятельности человека на климат. Его, помимо США, подписали 192 страны мира, в том числе Китай, Франция, Германия, Россия. При этом в России соглашение пока не ратифицировано парламентом.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что это соглашение не отвечает интересам США, и что он не верит в угрозу глобального потепления. В то же время, в конце февраля The Wall Street Journal сообщала, что Трамп отказался от планов разорвать соглашение под влиянием своей дочери Иванки.