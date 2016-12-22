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На Украине арестовали счета крупнейшей газодобывающей компании
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01:13
На Украине арестовали счета крупнейшей газодобывающей компании

Минюст Украины арестовал счета крупнейшей газодобывающей компании страны — «Укргаздобычи». Об этом говорится в сообщении прес-службы компании. 

В компании сообщили, что постановление об аресте счетов минюст выпустил еще 30 мая. Это решение было принято на основании вердикта Хозяйственного суда города Киева.

Арест счетов был произведен в связи с конфликтом между «Укргаздобычей» и компанией «Арабский энергетический альянс». Претензии компании основаны на договоре о совместной деятельности 2004 года, который, как утверждают в «Укргаздобыче», утратил силу в 2014 году. «Арабский энергетический альянс», как утверждают на предприятии, пытается «завладеть средствами компании в размере 231 600 000 грн». Арест счетов, как заявили в «Укргаздобыче», «может повредить производственной деятельности крупнейшего газодобывающего предприятия Украины».

«Укргаздобыча» добывает порядка 70% газа на Украине. 100% предприятия принадлежит «Нафтогазу». В мае прошлого года СБУ проводило обыски в офисах компании по делу о незаконном выводе средств. 

Накануне, 31 мая Стокгольмский арбитражный суд постановил отменить требование «бери или плати» (take-or-pay) российской компании «Газпром» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа на Украину. Кроме того, суд также удовлетворил требование Киева о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. 

Теги
Украина, арест счетов, «Укргаздобыча»
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