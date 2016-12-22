Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах 00:16 Россияне стали лучше относиться к Кадырову 00:39 В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом 00:36 Телекомпания NBC купила долю в Euronews 00:08 Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста 00:02 «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» Вчера, 23:44 Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея Вчера, 23:40 МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций Вчера, 23:15 Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» Вчера, 23:11 Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Вчера, 22:54 При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Вчера, 22:33 Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге Вчера, 22:26 Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Вчера, 22:12 CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой Вчера, 22:08 Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве Вчера, 21:43 В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта Вчера, 21:36 Что изменится в российском законодательстве в июне Вчера, 21:29 Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» Вчера, 21:17 Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги Вчера, 21:16 «Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража Вчера, 21:11 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве Вчера, 21:11
Лента новостей 0:58 МСК
Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах Политика, 00:16 Телекомпания NBC купила долю в Euronews Технологии и медиа, 00:08 Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста Антон Силуанов Министр финансов РФ Мнение, 00:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  00:00   USD НАЛ. Покупка 56,70 Продажа 56,72 EUR НАЛ. 63,79 63,70 Дзюба ответил на шутку Медведева о роботах в футбольной сборной Спорт, Вчера, 23:59 «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» Общество, Вчера, 23:44 СМИ сообщили о новом контракте Карреры со «Спартаком» Спорт, Вчера, 23:42 Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея Фотогалерея, Вчера, 23:40 Легионер «Зенита» объявил о желании покинуть клуб Спорт, Вчера, 23:20 МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций Общество, Вчера, 23:15 Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» Политика, Вчера, 23:11 Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик Экономика, Вчера, 22:54 При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Общество, Вчера, 22:33 Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге Экономика, Вчера, 22:26 Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Общество, Вчера, 22:12 CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой Политика, Вчера, 22:08 Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве Общество, Вчера, 21:43 В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта Политика, Вчера, 21:36 Что изменится в российском законодательстве в июне Общество, Вчера, 21:29 Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» Политика, Вчера, 21:17 Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги Политика, Вчера, 21:16 «Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража Бизнес, Вчера, 21:11 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве Политика, Вчера, 21:11 МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России Общество, Вчера, 20:46 Ущерб по делу замглавы Федерального казначейства оценили в 8 млн руб. Политика, Вчера, 20:41 Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels Бизнес, Вчера, 20:29 И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 Фотогалерея, Вчера, 20:11 Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе Политика, Вчера, 20:07
Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах
Материалы по теме Хакер рассказал о предложенной за признание во взломе Клинтон сделке Politico узнало о планах Клинтон финансировать группы противников Трампа Глава ФБР ответил на обвинения Клинтон в поражении на выборах в США Клинтон назвала виновных в своем поражении на президентских выборах
00:16
Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах
Выборы в США
Половина американцев связала увольнение Коми с делом о связях с Россией 12 мая, 09:49 Politico узнало о планах Клинтон финансировать группы противников Трампа 5 мая, 11:34 Еще 429 материалов
Одним из факторов, которые привели к поражению Хиллари Клинтон на выборах президента США, стало распространение «ложных новостей» через Facebook. Об этом, как передает Reuters, заявила сама экс-кандидат в президенты США на конференции по информационным технологиям в Калифорнии.

Клинтон подчеркнула, что значимую роль в президентской кампании сыграло распространение ложной информации через социальные сети. Новости, которые люди получали через Facebook, повлияли на их выбор в пользу Дональда Трампа. «Мои противники использовали контент, который был попросту лживым. При этом они использовали персонализированные способы передачи информации», —заявила Клинтон.

В своем интервью CNN 2 мая Хиллари Клинтон объяснила свое поражение на выборах «вмешательством российских хакеров и действиями главы ФБР Джеймса Коми». По мнению Клинтон, именно российские хакеры взломали сервера демократической партии США и обнародовали компрометирующую ее информацию. Роль же Джеймса Коми, полагает Клинтон, заключалась в том, что он публично информировал Конгресс о том, что ФБР ведет расследование против Клинтон в связи с делом о ее электронной переписки. 

Портал WikiLeaks начал публиковать с 21 октября прошлого года переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Это произошло примерно за две недели до выборов в США. Переписка Подесты была украдена в числе прочих документов при взломе серверов Демократической партии. Ответственность за взлом спецслужбы США возложили на Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы. 

Теги
Facebook, Хиллари Клинтон
Другие материалы РБК
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Российская олимпийская чемпионка вернет медали из-за их качества
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Мутко рассмешил Медведева обещанием
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку