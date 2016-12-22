«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»

На встрече российских мультипликаторов с президентом Владимиром Путиным ​«Союзмультфильм» попросил создать в России специализированный технопарк с названием «Дом российской анимации». Об этом РБК сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

По ее словам, на встрече с главой государства обсуждались «конкретные меры» по поддержке российской анимации. Среди них было и предложение о создании на базе здания «Союзмультфильма» технопарка.

«Союзмультфильм» получил ключи от нового здания, расположенного на улице Академика Королева и начинает официальный переезд. Аниматоры просили Президента РФ присвоить этому зданию статус анимационного технопарка «Дом российской анимации». Вчера «Союзмультфильм» получил статус индустриального партнера Инновационного центра «Сколково», и надеется получить разрешение распространить все те льготы, которые даст партнерство, на всё здание и все студии, которые станут частью технопарка», — рассказала Слащева.

В технопарке должны будут работать до 500 сотрудников, которые будут производить до 30 – 35 часов анимации в год.Кроме того, филиалы технопарка могут быть открыты в Санкт-Петербурге и Воронеже. В работе технопарка, помимо «Союзмультфильма» смогут принять участие и другие студии. «На сегодняшний день в анимационной отрасли помимо нескольких крупных студий существует порядка 40 малых и средних студий, которые имеют большой потенциал, могут развиваться и создавать яркие проекты, конкурируя на международном рынке. «Союзмультфильм» хочет взять эти студии «под свое крыло», дать им производственные площади, оказать технологическую и ресурсную поддержку, и тем самым дать толчок развитию малой и средней анимации», — рассказала глава киностудии.

Она также напомнила, что в Китае существует более 30 подобных технопарков, в крупнейшем из которых, в городе Ханчжоу, работают порядка 300 студий производящих 20 тыс. минут анимации в год.

Как сообщалось ранее, на встрече с российскими мультипликаторами Владимир Путин пообещал оказать отрасли финансовую поддержку. По его словам, сумма, выделяемая мультипликаторам, может достигнуть размера 500 млн руб.