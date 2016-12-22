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При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные
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22:33
Георгий Тадтаев
При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные
В Турции потерпел крушение военный вертолет. На борту были высокопоставленные турецкие военные. В числе погибших – 13 человек

На юго-востоке Турции при крушении вертолета погибли 13 военнослужащих, передает турецкое агентство IHA. Причиной крушения стало столкновение с линиями электропередач.

По информации агентства Anadolu, вертолет AS 532 Cougar упал в провинции Ширнак. Инцидент произошел в 20:55 по местному времени (совпадает с московским). Информацию о крушении вертолета подтвердили местные власти. Как сообщает газета Hurriyet Daily News со ссылкой на местные власти, вертолет столкнулся с высоковольтной линией электропередач через три минуты после взлета. 

На борту вертолета находились генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена. На место крушения были отправлены вертолеты со спасателями и военные. Кроме того, к месту падения вертолета направился министр обороны Турции Фикри Ышик. О катастрофе был проинформирован президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Ранее, 18 апреля, при крушении полицейского вертолета на юго-востоке Турции погибли 12 человек. Причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия. 

Теги
Крушение, Турция, вертолет
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