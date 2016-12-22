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В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта
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21:36
В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта

В городе Новочеркасске в Ростовской области сотрудники МВД совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих граждан по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

По информации ведомства, задержанные планировали совершить теракт в месте большого скопления людей. Они ​«незаконно приобрели и хранили три тротиловые шашки общей массой 600 г и электродетонатор», говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в отношении задержанных возбудили уголовное дело по трем статьям: ч. 2 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), максимальная санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до пяти лет со штрафом до 100 тыс. руб.

Ранее, 25 мая, ФСБ задержала четырех боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По информации службы, они планировали совершить теракт в общественном транспорте в Москве.

Боевики являются гражданами России и стран Центральноазиатского региона. В ходе подготовки теракта они использовали самодельные взрывные устройства. В ФСБ отмечали, что руководство группировкой осуществлялось из Сирии. После совершения теракта подозреваемые планировали уехать из России и принять участие в боях ИГ в Сирии.

По адресу проживания задержанных обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также огнестрельное оружие и «готовое к применению самодельное взрывное устройство». Кроме того, была найдена литература и видеозаписи «экстремистской и террористической направленности». 

Теги
Ростовская область, Новочеркасск, Теракт
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