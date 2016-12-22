«Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитражный суд может вынести окончательное решение по спору «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» о поставках газа на Украину не ранее конца июня. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

В «Газпроме» заявили, что они получили «отдельное (промежуточное) решение» Стокгольмского арбитража. Это​ «является промежуточной стадией арбитражного процесса», заявили в компании.

О том, что Стокгольмский арбитраж постановил отменить требование «бери или плати» (take-or-pay, ежегодная оплата минимального годового количества топлива) компании «Газпром» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа на Украину, ранее 31 мая сообщил «Нафтогаз». Суд полностью удовлетворил требования «Нафтогаза». Кроме того, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование компании о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий (ценообразовании на газ начиная с 2014 года), заявили в «Нафтогазе». Общие требования «Газпрома» к украинской компании составляют $34,5 млрд.

В пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» в разговоре с РБК рассказали, что суд также полностью отменил запрет на реэкспорт газа.



Иск к «Нафтогазу» «Газпром» подал в 2015 году. Российская компания потребовала взыскать с «Нафтогаза» плату за недобор ​контрактных объемов газа в период с 2012 по 2013 год, которую она должна была оплатить по правилу take-or-pay. Требования «Газпрома» по состоянию на конец мая достигают $47,1 млрд.

Большая часть денег — $34,5 млрд — связана с условием «бери или плати» и касается недобора газа Украиной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом кварталах​ прошлого года. Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в марте выразил мнение, что в случае проигрыша в споре «Нафтогаз» ожидает банкротство.