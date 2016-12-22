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Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому»
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21:17
Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» «чистой победой» Украины «над монополизмом «Газпрома».

«Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом «Газпрома». Теневые договоренности более неприемлемы. Только европейские правила!» — написал он в своем Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отмена требования «бери или плати» — важный шаг на пути к энергетической безопасности Киева. По его словам, решение стокгольмского суда дает право «Нафтогазу» требовать снижения цены на газ по контракту с «Газпромом», так как эта цена отныне «будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком». «Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие политического давления и шантажа», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

О том, что Стокгольмский арбитражный суд ранее постановил отменить требование «бери или плати» (take-or-pay) российской энергетической компании «Газпром» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа на Украину, 31 мая сообщила украинская компания. В пресс-службе компании РБК подтвердили, что компания получила решение арбитража. По данным «Нафтогаза», суд также удовлетворил требование Киева о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий.

Сумма требований «Газпрома» к «Нафтогазу» составляет по состоянию на конец мая $47,1 млрд. Большая их часть связана именно с условием «бери или плати» ($34,5 млрд) и касается недобора газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом кварталах 2016 года, а также пеней, начисленных за задержку оплаты.

Судебное разбирательство по поводу контрактов на поставку российского газа на Украину и транзита через ее территорию между компаниями началось в 2015 году. Контракты были подписаны в 2009 году при участии премьер-министра Юлии Тимошенко. 

Теги
«Газпром», Арбитражный суд, «Нафтогаз»
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