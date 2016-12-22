Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels 20:29 «Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража 21:11 И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 20:11 Власти Санкт-Петербурга решили создать сеть городских тематических парков 19:49 Домашний суд: как российское право становится удобнее для бизнеса 17:41 Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы 17:40 Китайская компания купит 10% в крупнейшем золотодобытчике России 17:21 Сеть «Едим Дома» Юлии Высоцкой пересмотрела планы своего развития 17:02 Ginza Project инвестирует 750 млн руб. в продуктовую сеть 16:29 Bloomberg сообщил о потере Алекперовым $1 млрд с начала года 15:09 Китайцы докупили 2,66% в забайкальском проекте «Норникеля» 15:02 Навальный показал опровергающие слова пресс-службы Усманова документы 14:52 Суд признал банкротом компанию Сергея Полонского 14:11 «Газпром» сообщил об аресте принадлежащих компании акций на Украине 11:50 Экс-акционера «ВКонтакте» допросили по делу о коррупции в МВД Израиля 11:43 Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит» 02:39 Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру 00:00 Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату Вчера, 21:31 Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино Вчера, 20:00 Угольная реформа на Украине сделает безработными десятки тысяч человек Вчера, 19:22 Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco Вчера, 17:56
Лента новостей 21:56 МСК
Что изменится в российском законодательстве в июне Общество, 21:29 Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» Политика, 21:17 Путин предложил снять «мультик» про Минфин в ответ на просьбу дать деньги Политика, 21:16 «Газпром» назвал «промежуточным» решение Стокгольмского арбитража Бизнес, 21:11 Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве Политика, 21:11 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 56,70 Продажа 56,81 EUR НАЛ. 63,75 63,75 МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России Общество, 20:46 Ущерб по делу замглавы Федерального казначейства оценили в 8 млн руб. Политика, 20:41 Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels Бизнес, 20:29 И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 Фотогалерея, 20:11 Украинские военные получили приказ сутки не стрелять в Донбассе Политика, 20:07 В движении поездов на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой Общество, 20:02 Власти Санкт-Петербурга решили создать сеть городских тематических парков Бизнес, 19:49 Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках Общество, 19:40 Железная фрау: как споры с Трампом и Эрдоганом укрепляют рейтинг Меркель Политика, 19:34 Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета Общество, 19:32 Власти Черногории прокомментировали запрет на въезд 70 политикам в Россию Политика, 19:23 Додон рассказал об оказавшихся «на краю пропасти» отношениях с Москвой Политика, 19:22 Арбитраж отказал «Газпрому» во взыскании $34,5 млрд с «Нафтогаза Украины» Экономика, 19:04 ФАС отвергла доводы властей Петербурга о контракте по «Зенит Арене» Политика, 18:53 Власти Москвы предложили поменять место проведения акции Навального Политика, 18:37 Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел в переизбранный состав правления ВТБ Финансы, 18:35 Уткин обвинил «Матч ТВ» в падении рейтингов футбольных трансляций Спорт, 18:30 И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным Общество, 18:03 Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии Политика, 17:45 Домашний суд: как российское право становится удобнее для бизнеса Дмитрий Афанасьев председатель комитета партнеров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Мнение, 17:41 Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы Бизнес, 17:40 Россия выслала генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге Политика, 17:35
Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels
20:29
Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels

Управляющей компанией отеля, который в доме-книжке на Новом Арбате откроет после реконструкции Capital group Павла Тё, Эдуарда Бермана и Владислава Доронина, станет немецкая сеть Pentahotels. Об этом РБК рассказали три источника на гостиничном рынке. Pentahotels будет управлять гостиницей на 300 номеров, как сообщил один из собеседников РБК.

Таким образом, четырехзвездочный гостиничный бренд Pentahotels вернется в Россию. С 1993 по 1997 год компания управляла отелем «Олимпик Пента Ренессанс» на Олимпийском проспекте в Москве.

Структура Павла Тё купила у столичных властей здание-книжку площадью 28 тыс. кв. м в марте 2016 года по стартовой цене в 2,4 млрд руб. С учетом номерного фонда в доме-книжке отель займет около 15 тыс. кв. м, считает заместитель директора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич. Остальное займут офисы и апартаменты. Инвестиции в отделку Ивашкевич оценивает в $100 тыс. на номер, или $30 млн, подсчитал РБК.

Ивашкевич считает, что с учетом малой обеспеченности Москвы четырехзвездочными гостиницами новый отель будет пользоваться спросом, однако потенциальные риски перед инвестором связаны с большим номерным фондом и тем, что до чемпионата мира 2018 года, в преддверии которого он строится, остался всего год.

В пресс-службе Capital group отказались от комментариев. Связаться с представителем Pentahotels не удалось.

По данным JLL, в 2016 году в Москве была зафиксирована самая высокая среднерыночная динамика трех основных операционных показателей гостиниц за последние пять лет. Их загрузка выросла на 7,4%, средняя цена — на 6,8%, а доходность в расчете на номер — на 13,7%. При этом наибольший рост загрузки был зафиксирован в среднем сегменте — на 7,6 п.п., до 73%. 

Теги
Москва, отель, Capital Group, Новый Арбат, Pentahotels
Другие материалы РБК
WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах
Что делать, если вашу недвижимость повредил ураган
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку