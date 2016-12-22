Отелем в доме-книжке на Новом Арбате будет управлять немецкая Pentahotels

Управляющей компанией отеля, который в доме-книжке на Новом Арбате откроет после реконструкции Capital group Павла Тё, Эдуарда Бермана и Владислава Доронина, станет немецкая сеть Pentahotels. Об этом РБК рассказали три источника на гостиничном рынке. Pentahotels будет управлять гостиницей на 300 номеров, как сообщил один из собеседников РБК.

Таким образом, четырехзвездочный гостиничный бренд Pentahotels вернется в Россию. С 1993 по 1997 год компания управляла отелем «Олимпик Пента Ренессанс» на Олимпийском проспекте в Москве.

Структура Павла Тё купила у столичных властей здание-книжку площадью 28 тыс. кв. м в марте 2016 года по стартовой цене в 2,4 млрд руб. С учетом номерного фонда в доме-книжке отель займет около 15 тыс. кв. м, считает заместитель директора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич. Остальное займут офисы и апартаменты. Инвестиции в отделку Ивашкевич оценивает в $100 тыс. на номер, или $30 млн, подсчитал РБК.

Ивашкевич считает, что с учетом малой обеспеченности Москвы четырехзвездочными гостиницами новый отель будет пользоваться спросом, однако потенциальные риски перед инвестором связаны с большим номерным фондом и тем, что до чемпионата мира 2018 года, в преддверии которого он строится, остался всего год.

В пресс-службе Capital group отказались от комментариев. Связаться с представителем Pentahotels не удалось.

По данным JLL, в 2016 году в Москве была зафиксирована самая высокая среднерыночная динамика трех основных операционных показателей гостиниц за последние пять лет. Их загрузка выросла на 7,4%, средняя цена — на 6,8%, а доходность в расчете на номер — на 13,7%. При этом наибольший рост загрузки был зафиксирован в среднем сегменте — на 7,6 п.п., до 73%.