В движении поездов на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

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Глава СПЧ выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках

Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета

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Проезд в подмосковных электричках подорожает с июля

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В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли два человека

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Ветер в башнях: как устройство Москвы усиливает ущерб от урагана

Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве

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МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

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В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе с дождем в Подмосковье

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