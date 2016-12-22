В движении поездов на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Администрация Московского метрополитена временно приостановила движение поездов на Таганско-Краснопресненской ветке из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в официальном аккаунте метрополитена в Twitter.
По информации источника «РИА Новости» в экстренных службах столицы, на станции «Сходненская» мужчина упал на рельсы и погиб.
Поезда на протяжении получаса не ходили между станциями «Планерная» и «Спартак». Интервалы движения на северном участке ветки были увеличены.
В 19:50 мск службы метрополитена восстановили движение на Таганско-Краснопресненской ветке.
Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил РБК, что в 19:21 мск на станции метро «Сходненская» на пути под прибывающий поезд упала женщина. На место вызвали бригаду скорой помощи. Врачи на месте констатировали смерть. Сотрудники метро извлекли тело погибшей и восстановили движение.