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Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета
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19:32
Аэропорт Мельбурна закрыли после попытки захвата малайзийского самолета

В австралийском городе Мельбурне закрыли аэропорт после того, как самолет авиакомпании Malaysia Airlines вынужденно вернулся в аэропорт из-за того, что один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов с «электронным устройством» в руках, сообщает австралийская версия телеканала SkyNews.

Лайнер следовал рейсом MH128 из Мельбурна в Куала-Лумпур и вернулся в аэропорт вылета менее чем через час после вылета, отмечает издание. Би-би-си со ссылкой на малайзийского министра транспорта уточняет, что самолет находился в воздухе 14 минут, он взлетел в 23:27 по местному времени (16:27 мск). По словам министра, лайнер благополучно приземлился.

По информации австралийского телеканала 9 News, другие пассажиры самолета остановили пассажира, который попытался проникнуть в кабину пилота.

Как сообщает Reuters, пассажир был задержан. По информации агентства, в авиакомпании Malaysia Airlines начали расследование инцидента. 

Теги
самолет, Австралия, аэропорт
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