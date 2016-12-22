Ущерб по делу замглавы Федерального казначейства оценили в 8 млн руб.

Чиновников Федерального казначейства, которых арестовали в середине мая, обвинили в мошенничестве на 8 млн руб. Это следует из материалов дела, которые судья огласила во время заседания по жалобе на арест одного из фигурантов дела, передает «РИА Новости».

Такую же сумму назвал источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

Хорошевский районный суд 13 мая арестовал заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и начальника управления информационных систем ведомства Сергея Павлова. О том, что их задержали по подозрению в мошенничестве, сообщало издание TAdviser со ссылкой на источники, а также эту информацию подтвердили три собеседника «Коммерсанта» на IT-рынке 31 мая.

Помимо Гуральникова и Павлова под стражей находятся председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов и исполнительный директор компании Александр Литвинов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.

По информации СПАРК, на которую ссылается «Коммерсантъ», компании, которые контролируют Павлов и Литвинов или аффилированные с ними лица, за период с 2011 года получили на госконтрактах не менее 195 млн руб. Они были связаны с поставками компьютерной техники, оборудования и ее технической поддержки в нескольких управлениях Федерального казначейства. ​​

По данным TAdviser, Гуральников занимал должность главы управления казначейства по Краснодарскому краю с 2001 по 2010 год. С 15 мая он находится «в отпуске с открытой датой», отмечает издание. По данным источников TAdviser, заместителя главы ведомства задержали 12 мая. Сергей Павлов, как пишет TAdviser, работал в управлении Казначейства по Краснодарскому краю в 2002–2011 годах.

Во время заседания в среду, 31 мая, стало известно, что компания «Сириус» заключила в 2012 году с казначейством технический контракт. По версии следствия, компания не поставила сетевые платы Ethernet на компьютеры в 86 субъектах России. В свою очередь, фигуранты дела заявили, что контрактом это не было предусмотрено. Само уголовное дело было возбуждено 10 июля.