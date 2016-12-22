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Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел в переизбранный состав правления ВТБ
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18:35
Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел в переизбранный состав правления ВТБ

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов не вошел в новый состав правления ВТБ после перевыборов. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте банка.

На заседании Наблюдательного совета ВТБ 31 мая 2017 года был переизбран состав членов правления ВТБ. Михаил Задорнов в списке членов правления не фигурирует. Также в списке отсутствует член совета директоров ВТБ и «ВТБ Капитал» Виктория Ванурина.

В совет правления ВТБ вошли Юрий Соловьев, Василий Титов, Денис Бортников, Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Герберт Моос, Андрей Пучков, Михаил Сухов, Владимир Верхошинский, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Геннадий Солдатенков.

Также в совет вошел Анатолий Печатников, который будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. «В связи с предстоящим присоединением ВТБ24 к банку ВТБ состав правления нельзя считать окончательно сформированным», — говорится в сообщении на сайте банка.

Михаил Задорнов занимает должность главы ВТБ24 с 2005 года. С 2010 года является председателем совета директоров «ВТБ Страхование». Задорнов стал членом правления ВТБ в декабре 2016 года.

Виктория Ванурина в 2008–2009 годах была управляющим директором и руководителем управления поддержки бизнеса «ВТБ Капитал». В 2009–2011 годах являлась операционным директором и членом правления «ВТБ Капитал». Также она занимала пост старшего вице-президента банка ВТБ. Ванурина стала членом правления ВТБ в 2011 году. 

Теги
ВТБ, ВТБ24, Михаил Задорнов
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