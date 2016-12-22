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И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным
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И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным
Общество, 18:03
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И.о. главы РАН рассказал о встрече академиков с Путиным

Встреча президента Владимира Путина вечером 30 мая с членами Российской академии наук (РАН) прошла по инициативе главы государства, сообщил РБК исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.

«Формат такой: кого хотел Путин, того и позвали. Сначала меня пригласили, и лишь потом я узнал, кто еще будет. Путин вел заинтересованный разговор, внимательно вникал в детали. Вопрос о радикальном переустройстве РАН не вставал», — заявил Козлов. Путин также предложил проводить встречи на регулярной основе и в более расширенном виде, чтобы участвовали также молодые ученые и представители регионов.

«Путин сказал, что академики должны самостоятельно выбирать руководство, никаких назначений, и лишь затем согласовывать с правительством и администрацией президента», — рассказал Козлов. Ранее самостоятельность академиков подтвердил помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Встреча Владимира Путина с академиками Российской академии наук (Фото: Администрация Президента России)

По оценке Козлова, на пост президента РАН будут претендовать пять-шесть человек. Он заявил, что академики уже выдвинули Владислава Панченко (он единственный, кто официально зарегистрирован кандидатом в президенты РАН), Александра Сергеева, Евгения Каблова и Геннадия Красникова. Сам и.о. президента не будет ставить подпись ни под одной из фамилий, чтобы соблюсти чистоту выборов.

В феврале 2017 года тогдашний глава РАН Владимир Фортов получил поддержку президиума РАН для переизбрания в конце марта, но перед выборами Фортов вместе с другими кандидатами снял свою кандидатуру

Сейчас РАН существует в форме Федерального государственного бюджетного учреждения. Козлов заявил, что нужна новая форма — государственная академия наук. Козлов рассказал РБК, что новый статус можно будет утвердить не раньше 2018 года. «Этого стоит ждать уже после смены руководства, затем необходимы работы в Думе уже в сентябре. Новый статус реально [сделать] не раньше нового года», — рассказал и.о. президента РАН.

Теги: В.Путин , Российская академия наук
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