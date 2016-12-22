Мэр ответил возмутившемуся карнавалом в Сочи студенту из Нигерии

Глава Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление, что участники карнавала в честь Кубка конфедераций в Сочи, который прошел 27 мая, задели чувства нигерийского студента, когда выступали с бананами в руках. Об этом он заявил во время встречи со студентом Российского международного олимпийского университета из Нигерии Лоладе Одевуи, сообщается на сайте администрации Сочи.

Так Пахомов прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что на карнавале в Сочи в честь Кубка конфедераций Камерун представляли люди, у которых лицо было выкрашено черной краской и которые несли в руках бананы. Как сообщало 30 мая Guardian, данное представление «вызывает обеспокоенность» по поводу расизма во время проведения футбольных матчей в России.

Фото с карнавала также опубликовал на своей странице в Twitter студент, спортивный журналист из Нигерии Лоладе Одевуи. На фото изображен мужчина в желтой майке. Его лицо выкрашено черной краской и он бьет в барабан. На заднем фоне другой мужчина с париком на голове в руках держит барабан, а на его плече висят бананы.

Лоладе Одевуи​ отправил мэру Сочи письмо с протестом против представления Камеруна людьми с бананами. Он назвал такое представление Камеруна «неуважением», говорится в копии письма, которое Одевуи выложил в своем Twitter. Кроме того, он выразил благодарность агентству Associated Press, которое обратило внимание на его фотографию и распространило по западным СМИ. В среду, 31 мая, он написал, что его пригласили в мэрию Сочи.

Как сообщается на сайте администрации города, по мнению студента из Камеруна Одевуи, образ, который создали участники карнавала, некорректен, потому что «банан стал символом выражения пренебрежительного отношения к темнокожим футболистам со стороны расистски настроенных футбольных фанатов».



«Очень сожалею, что ваши чувства были задеты, но хочу заверить, что этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью», — заявил Пахомов. Он отметил, что в карнавале принимали участие три тысячи человек, и выразил сожаление, что «кого-то из его участников подвело элементарное чувство вкуса».

Одевуи сказал, что счастлив быть в России, и отметил, что ему нравятся «здесь люди». «Но мне важно, чтобы не было недопонимания в таких вопросах. И мы хотим, чтобы здесь как можно больше знали о нашем континенте», — сказал он.



В конце встречи Пахомов подарил студенту билет на полуфинал Кубка конфедераций и книгу о Сочи на английском языке. В Сочи во время проведения Кубка конфедераций сборная Камеруна сыграет с командой Германии. Матч пройдет на стадионе «Фишт».

Карнавал в Сочи прошел 27 мая, в нем приняли участие около 3 тыс. человек, сообщала «Кубань-24».