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Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях
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17:13
Фонд племянника Путина пожаловался на группы «А.У.Е.» в соцсетях

Русский академический фонд под председательством Романа Путина, двоюродного племянника президента России, обратился к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой ограничить доступ несовершеннолетних к интернет-сообществам с арестанской тематикой «А.У.Е.». Директор Русского академического фонда Олег Казенков подтвердил РБК факт обращения.

«Ситуация на данный момент «аховая», особенно в регионах за Уралом. Статистика по школьным учреждениям в этом регионе показывает, что в каждой школе есть неформальные сообщества, которые ориентируются на блатную тематику, и это недопустимо», — заявил Олег Казенков. По его словам, нужно блокировать группы «А.У.Е», а также «модернизировать законодательство».​ Директор фонда выразил надежду, что обращение фонда не останется без внимания. «Вероятно завтра наше обращение попадет на стол к уполномоченной по правам ребенка», — отметил Олег Казенков.

Представители фонда просят Кузнецову инициировать поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщала интернет-газета Znak. Как сказано в письме к омбудсмену за подписью исполнительного директора фонда Алексея Алексеева, фонд все чаще сталкивается с жалобами на «публичное неуважение» к учителям со стороны учеников в образовательных учреждениях.

По мнению Алексеева, такое поведение несовершеннолетних связано с тем, что в сообществах типа «А.У.Е.» в социальных сетях ведется «пропаганда антисоциального поведения, блатной романтики, криминального сообщества, воровских законов и порядков, специфического сленга, присущего людям, осужденным за преступления различной тяжести».

Алексеев отметил, что «блокировка сообществ типа «А.У.Е.» не решит проблему». Он уверен, что «экспертный и общественный советы при Анне Кузнецовой смогут разработать комплекс мер по противодействию «А.У.Е.».

В марте 2017 года представители Русского академического фонда обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой обязать органы исполнительной и законодательной власти разъяснять школьникам и студентам принцип работы антикоррупционных мер. По мнению фонда, учащиеся испытывают «нехватку качественной, объективной информации о работе государственных органов».

В Челябинске 27 мая подростки напали на сотрудников правоохранительных органов на фестивале красок «Холи». Несовершеннолетние забросали машины полицейских с криками «А.У.Е.», что означает «Арестантский уклад един для всех», сообщало местное издание «74.ру». Следователи начали проверку по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Санкции по статье предусматривают штраф в размере 40 тыс. руб., исправительные работы сроком до года или общественные работы на 360 часов. 

Теги
социальные сети, детский омбудсмен, Анна Кузнецова
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