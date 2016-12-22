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Адвокат Учителя объяснил Володину порядок рассмотрения запросов депутатов
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15:32
Адвокат Учителя объяснил Володину порядок рассмотрения запросов депутатов

Адвокат и бывший сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, направил письмо (копия есть в распоряжении РБК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором разъяснил порядок рассмотрения депутатских запросов.

Добрынин сообщил, что утверждения Вячеслава Володина о том, что госорганы после запросов депутата «вправе либо назначить проверку либо отказать в ее проведении», — это «заблуждение».

Так адвокат прокомментировал слова спикера Госдумы о том, что запрос о проверках кинокомпании Учителя является личной инициативой депутата Натальи Поклонской. Слова Володина были приведены в Twitter Госдумы. «Это действительно право депутатов, закрепленное федеральным законодательством и Конституцией», — приводятся в сообщении слова Володина. «Что касается проверяющих ведомств, они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию», — добавил он.

Адвокат Алексея Учителя в ответ на это объяснил, что при обращении депутатов по вопросам, связанным с их деятельностью, в органы государственной власти должностные лица указанных органов дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения. По его словам, в случае если необходимо «проведение дополнительной проверки» или «истребование каких-либо дополнительных материалов», они обязаны сообщить об этом обратившемуся к ним депутату.

Он подчеркнул, что для того, чтобы у госорганов, получивших депутатские запросы, «не оставалось никаких сомнений или иллюзий относительно своего усмотрения», существует статья, предусматривающая ответственность «за создание препятствий в осуществлении деятельности депутата».

В своем обращении ​Добрынин также заявил, что у него «нет никакого сомнения», что депутат Наталья Поклонская, которая ранее инициировала многочисленные проверки в отношении фильма Учителя «Матильда», имеет право писать «запросы и жалобы». Но при этом он «был уверен», что депутат Поклонская «помнит, кому и на кого она жалуется», а ее коллеги, в свою очередь, «не теряют жалобы на саму Наталью Владимировну», отметил Добрынин.

Адвокат попросил Володина «лично дать поручение комиссии по этике рассмотреть нашу жалобу на депутата Поклонскую» и предложил сделать это обсуждение «публичным, не предрешая заранее его результат своим безусловно авторитетным мнением». ​Добрынин предложил собрать в Государственной думе людей «разных мнений, настроений, взглядов и мировоззрений» и «дать им возможность высказаться на тему цензуры и дозволенности в искусстве».

Конфликт режиссера Алексея Учителя и Натальи Поклонской начался в ноябре 2016 года. Тогда депутат направила запрос на проверку «Матильды» в Генпрокуратуру. По ее мнению, фильм Учителя является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. В январе 2017 года Поклонская направила повторный запрос в Генпрокуратуру и Минкультуры с требованием проверить финансирование и сценарий картины. Позже она дополнила запрос заключением экспертов, которые утверждают, что в «Матильде» присутствуют кадры с «высокой степенью провокативности и уничижения».

Алексей Учитель, в свою очередь, направил жалобу в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, в которой попросил проверить действия Поклонской. В обращении говорилось, что депутат передала авторское произведение группе частных лиц для «возможной экспертизы», что означает его обнародование.

Накануне, 30 мая, адвокат Учителя Константин Добрынин направил Володину письмо, в котором попросил его «взять на личный контроль» проведение проверки в отношении депутата Натальи Поклонской. 

Теги
Вячеслав Володин, «Матильда», Алексей Учитель
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