Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за «группы смерти»

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в интернете, которые призывают несовершеннолетних к совершению суицида. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его данным, сенаторы одобрили закон единогласно.

Закон предусматривает введение в Уголовный кодекс статей 110.1, 110.2 и 151.2. Они предусматривают уголовную ответственность за склонение к суициду, в том числе с помощью уговоров и обмана, а также за содействие ему путем советов и предоставления информации. Если подобные действия будут направлены в отношении несовершеннолетнего через интернет, то это будет считаться отягчающим обстоятельством. В том случае если ребенок посмотрит в Сети информацию о совершении суицида и как минимум попытается покончить с собой, то ее автор может быть лишен свободы сроком до шести лет.

Также законопроект предлагает ввести ответственность в виде тюремного заключения сроком на шесть лет за деятельность, которая побуждает к совершению самоубийства, в том числе через интернет. Кроме того, предлагается наказывать за вовлечение несовершеннолетних в действия, которые опасны для их жизни, лишением свободы сроком до трех лет.

Законопроект был внесен в российский парламент в марте 2017 года группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. По ее словам, в 2016 году покончили с собой 720 несовершеннолетних, а пропаганда суицида была осуществлена через интернет. В пятницу, 26 мая, ее законодательная инициатива была принята Госдумой.



Кроме того, предложение ввести уголовную ответственность за призывы к суициду поддержал президент России Владимир Путин. Он заявил, что пропаганда совершения самоубийства нацелена на детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и у которых не окрепла психика.