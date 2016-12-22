СМИ сообщили о взятии ИГ ответственности за взрыв в Кабуле

СМИ назвали имя претендента на должность военного прокурора России

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СМИ заявили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции

Отряд кораблей Каспийской флотилии провел в море во время учений 30 суток

Владимир Путин частично снял санкции с Турции и облегчил визовый режим

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Захарова попросила Кадырова устроить финскому журналисту поездку в Чечню

Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений

Собянин усомнился в участии жителей пятиэтажек в акциях против реновации

Арбитраж Стокгольма огласит решение по «Газпрому» и «Нафтогазу» 31 мая

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В Южной Корее арестовали дочь главного фигуранта коррупционного скандала

На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб.

Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии

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Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры

Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс

Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв

Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте