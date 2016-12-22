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14:15
СМИ сообщили о взятии ИГ ответственности за взрыв в Кабуле

Ответственность за взрыв в Кабуле, в результате которого погибли 90 человек, взяли на себя боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает базирующаяся в Ливане телекомпания Al Maydeen без указания источника информации.

Взрыв произошел рядом с президентским дворцом и зданиями посольств Германии и Ирана в Кабуле. Теракт совершил террорист-смертник. По последним данным, погибли 90 человек, ранения получили свыше 350 человек. Среди пострадавших посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Легкие ранения получили также два сотрудника посольства Японии.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что информации о пострадавших при взрыве россиянах нет. Тем не менее, дипломаты в Афганистане поддерживают контакты с местными властями и следят за ситуацией, сообщила она. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает теракт.

Произошедшее также осудили министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

Теги
Кабул, взрыв, «Исламское государство»
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