В ливерпульской квартире Леннона обнаружили тела женщины и двоих детей

В городе Ливерпуль в квартире, где жил Джон Леннон, были найдены тела женщины и двоих детей. Об этом сообщили в полиции, передает «Би-Би-Си».

Как отметили в полиции, трупы были найдены в квартире на первом этаже. По подозрению в убийстве был задержан 30-летний мужчина. Он был доставлен в госпиталь из-за болезни. По версии полиции, преступление несет бытовой характер.

Причина смерти женщины и двух детей будет установлена после вскрытия, отметили в полиции. Как рассказал источник, в квартире жила семья с двумя детьми ясельного возраста.

Как рассказали жители дома, где произошел инцидент, фанаты группы Beatles регулярно приезжают посмотреть на квартиру Леннона. Музыкнат жил там, после того как он женился на Синтии в 1962 году. Квартира принадлежала менеджеру группы Брайану Эпстайну.

Как отмечает ливерпульское издание Echo, Леннон жил с Синтией в квартире с 1962 по 1963 года. Именно в этом доме он написал песню Do You Want to Know a Secret? . Леннон развелся с Синтией в 1968 году, и на следующий год женился на Йоко Оно. Музыкант был застрелен 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке Марком Чепменом.