Росгвардия подтвердила увольнение сотрудников из-за атаки на ФСБ

Несколько сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) Росгвардии уволены за халатность, которая способствовала нападению на управление ФСБ в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, его директор Виктор Золотов принял решение об увольнении «по отрицательным мотивам» ряда должностных лиц, которые «допустили халатность при выполнении служебных обязанностей и утратили контроль за оборотом оружия». Руководители уволенных сотрудников также будут привлечены к дисциплинарной ответственности, отметил в Росгвардии.

​Как сообщала газета «Коммерсантъ», сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проявили халатность при проверке стрелкового клуба «Хаммер», откуда 17-летний местный житель похитил оружие для нападения на приемную краевого ФСБ.

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По данным издания, сотрудники не стали проводить проверку, распоряжение о которой дал Виктор Золотов. При этом начальник регионального ведомства отчитался перед столичным руководством о том, что все объекты проверены и никаких существенных нарушений не выявлено. Издание отмечало, что акт проверки клуба «Хаммер» был подделан.

«Коммерсантъ» также сообщал, что руководство Росгвардии направило в Генпрокуратуру и СКР материалы о возбуждении уголовного дела против сотрудников, проявивших халатность.

Газета сообщала, что в Росгвардии готовятся документы на увольнение трех сотрудников: полковника Простакишина, который отправил в Москву поддельный рапорт о проведенных проверках, а также двух его подчиненных — начальника горотдела ЦЛРР подполковника Александра Енькова и капитана Муна, который должен был проводить проверку в «Хаммере».

Нападение на управление ФСБ в Хабаровске произошло 21 апреля. Вооруженный мужчина вошел в приемную и открыл огонь. В результате погибли два человека: сотрудник ФСБ и посетитель. Позже стало известно, что нападавший похитил оружие из клуба «Хаммер», перед этим убив инструктора.