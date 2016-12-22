СМИ назвали имя претендента на должность военного прокурора России

На должность главного военного прокурора России предложат прокурора Бурятии Валерия Петрова. Об этом сообщил источник в парламенте, передает «РИА Новости».

«Принято решение о том, что на эту должность будет внесена кандидатура Петрова», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что вопрос о назначении нового военного прокурора рассмотрит Совет Федерации 14 июня.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Совет Федерации отстранил от должности главного военного прокурора Сергея Фридинского 26 апреля. Совфед принял такое решение после поступления в верхнюю палату парламента «представления» российского генерального прокурора Юрия Чайки. Как рассказал полномочный представитель президента России в Совете Федерации Артур Муравьев, Фридинского попросили отправить в отставку в связи с уходом на пенсию за выслугу лет.

Как сообщал источник «РИА Новости», сам Фридинский написал заявление с просьбой отправить его в отставку. Оно поступило в Совет Федерации.

Как сообщается на сайте прокуратуры Бурятии, Петров родился в 1957 году в Иркутской области и закончил юридический факультет Иркутского государственного университета им А.А.Жданова. С 1987 года по 1992 год он занимал должность прокурора Иволгинского района Бурятии. В 1992 году он был начальником отдела кадров бурятской прокуратуры и занимал эту должность до 1998 года, когда стал заместителем прокурора Бурятии. А с 15 ноября 2006 года он получил должность прокурора республики.



Петров был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации» и почетную грамоту президента России.