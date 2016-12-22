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Пользователи Telegram пожаловались на сбой web-версии
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13:40
Пользователи Telegram пожаловались на сбой web-версии

Пользователи мессенджера Telegram со всего мира сообщили о сбое в работе web-версии. ​Сам сайт telegram.org недоступен примерно с 13:00. При попытке зайти на интернет-страницу появляется сообщение, в которой говорится о DNS-ошибке.

Компания в Twitter подтвердила сбой в работе web-версии мессенджера. В Telegram сообщили о проблеме с DNS, и пообещали скоро возобновить работу сервиса. Там подчеркнули, что сам мессенджер и приложения работают.​

На сайте Change.org 15 мая была размещена петиция от пользователей Telegram. Ее авторы сообщили, что Роскомнадзор потребовал от разработчиков мессенджера предоставить информацию о ресурсе властям, чтобы те внесли Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Авторы петиции обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой избежать блокировки в России и сотрудничать с Роскомнадзором.

Газета «Ведомости» 16 мая сообщила, что ознакомилась с копией письма Роскомнадзора, которое было направлено в адрес Telegram. Из него следовало, что в случае, если Telegram не предоставит данные для внесения в реестр ОРИ, его ждет блокировка.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров опроверг блокировку Telegram в России. Он заявил, что «не видит предпосылок» для блокировки мессенджера. Представитель Telegram в беседе с РБК назвал сообщения о блокировке «слухами». 

Теги
сбой, Telegram
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