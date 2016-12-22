Суд признал банкротом компанию Сергея Полонского

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию ООО «Аванта», дочернюю структуру компании Potok Сергея Полонского. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Заявитель по делу о банкротстве в суд не явился.

«Аванта» выступала соинвестором в строительстве жилищного комплекса (ЖК) «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля»). Стоимость проекта составляет около $350 млн. В реестр требований кредиторов «Аванты» в середине марта 2017 года были включены требования на сумму более 3,2 млрд руб. Крупнейшими кредиторами «Аванты» являются «Конкордия — эссет менеджмент» и застройщик ЖК — ЗАО «ФЦСР». Кредиторы требуют от «Аванты» в общей сложности более 1,8 млрд руб.

Сергей Полонский обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, Полонский похитил 2,4 млрд руб. у дольщиков жилого комплекса (ЖК) «Кутузовская миля» и вывел как минимум 1,5 млрд руб. на строительство других проектов. В декабре 2016 года Сергей Полонский отказался признать свою вину в суде.

Следствие считает, что компании Полонского «Аванта» и «Конкордия — эссет менеджмент» не могли заключать предварительные договоры купли-продажи с дольщиками ЖК. Договоры должны были подписываться компанией-заказчиком «ФЦСР». Строительство ЖК было остановлено в 2009 году. Потерпевшими по делу признаны 103 человека.

Тогда же «ФЦСР» расторг договор с «Авантой». В результате возникших судебных тяжб между компаниями только в сентябре 2015 года было утверждено мировое соглашение. Стороны отказались от встречных исков, а «ФЦСР» обязалась достроить корпус ЖК и отдать квартиры дольщикам.