Минздрав рассказал о предложении указывать состав сигарет на пачках

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разрабатывает нормативы, которые обяжут табачные компании указывать состав продукта на упаковке, об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения Дмитрий Костенников на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.



«Работа ведется, но она ведется на уровне наших пяти стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Теперь все технические регламенты у нас находятся на этом уровне правового регулирования», — сказал заместитель министра.



«Работа по решению этой проблемы ведется с тем, чтобы табачные компании отчитывались о составе своей продукции, включая не только сам табак, но и бумагу, которая используется, фильтры и так далее. Безусловно, эта информация в необходимых пределах будет размещаться на пачках», — пояснил он.



Костенников также отметил, что сейчас разрабатывается система прослеживания табачной продукции. «У нас сейчас разрабатывается система прослеживания табачной продукции от момента ее изготовления до момента ее поступления в руки конкретному потребителю... За введение такого рода системы у нас сейчас ответственно Министерство финансов», — добавил замминистра.



Ранее сегодня, 31 мая, ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому каждый пятый россиян выкуривает по пачке сигарет в день. Эти данные за последний год почти не изменились. Однако увеличилось число граждан, желающих бросить курить. Среди причин отказаться от такой привычки 22% россиян назвали сильное желание, 11% — боязнь болезней, а 5% опрошенных сказали, что им не хватает размеренной жизни. 3% россиян заявили, что могли бы бросить курить из-за повышения цен, а 2% — если дали обещание родным.

С 2013 года в России действует «антитабачный закон», который запрещает курить в общественных местах, в том числе в учреждениях культуры и спорта, школах, вузах, больницах, на пляжах, детских площадках, стадионах, вокзалах и аэропортах.