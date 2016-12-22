Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Минздрав рассказал о предложении указывать состав сигарет на пачках 13:05 В ливерпульской квартире Леннона обнаружили тела женщины и двоих детей 14:21 В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе с дождем в Подмосковье 14:16 Росгвардия подтвердила увольнение сотрудников из-за атаки на ФСБ 14:10 Медведев сообщил о несоответствии 300 детских лагерей санитарным нормам 14:08 Россельхознадзор введет ограничения для 56 бразильских предприятий 13:23 Новым директором Исаакиевского собора стала автор любовных романов 13:18 Место Исинбаевой в РУСАДА ушло главе Ernst&Young в России 12:52 Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле 12:21 Захарова призвала Кадырова 12:08 Власти Петербурга предостерегли горожан от участия в протестных акциях 12:00 В Оренбуржье жертвами ДТП со скорой стали два человека 11:55 ВЦИОМ рассказал о курящем по пачке в день каждом пятом россиянине 11:27 СМИ сообщили о задержании подозреваемого в угрозе взорвать банк в Москве 11:17 В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки 10:49 Синоптики рассказали о выпадении в столице более четверти нормы осадков 10:17 Минздрав сообщил о 65 погибших при взрыве у посольства Германии в Кабуле 10:00 Минобороны показало ракетный удар с подлодки по району Пальмиры 09:53 «Новая газета» рассказала о других преступлениях нападавшего на Варламова 09:50 СМИ узнали о проверке СК сотрудников Росгвардии после атаки на ФСБ 09:32 Умерла «девушка Джеймса Бонда» из фильма «Шаровая молния» 09:24
Лента новостей 14:22 МСК
СМИ сообщили о взятии ИГ ответственности за взрыв в Кабуле Политика, 14:15 Суд признал банкротом компанию Сергея Полонского Бизнес, 14:11 Росгвардия подтвердила увольнение сотрудников из-за атаки на ФСБ Общество, 14:10 Медведев сообщил о несоответствии 300 детских лагерей санитарным нормам Общество, 14:08 «ПСЖ» заплатит за лучшего бомбардира чемпионата Германии €70 млн Спорт, 14:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,74 Продажа 56,76 EUR НАЛ. 63,49 63,60 СМИ назвали имя претендента на должность военного прокурора России Политика, 13:46 Орловский губернатор объяснил свою фразу «Бог не фраер» Политика, 13:41 Пользователи Telegram пожаловались на сбой web-версии Технологии и медиа, 13:40 Кирьяков ушел с поста главного тренера «Арсенала» Спорт, 13:38 СМИ заявили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции Политика, 13:34 Россельхознадзор введет ограничения для 56 бразильских предприятий Общество, 13:23 Новым директором Исаакиевского собора стала автор любовных романов Общество, 13:18 Минздрав рассказал о предложении указывать состав сигарет на пачках Общество, 13:05 Отряд кораблей Каспийской флотилии провел в море во время учений 30 суток Политика, 13:03 СМИ узнали о планах России построить два вертолетоносца Технологии и медиа, 13:00 Владимир Путин частично снял санкции с Турции и облегчил визовый режим Политика, 12:54 Место Исинбаевой в РУСАДА ушло главе Ernst&Young в России Общество, 12:52 Матвиенко поручила «разобраться» с неточными прогнозами Росгидрометцентра Политика, 12:50 Захарова попросила Кадырова устроить финскому журналисту поездку в Чечню Политика, 12:43 Курс евро на завтра  12:41 EUR ЦБ 63.4107 +0.4623 Курс доллара на завтра  12:41 USD ЦБ 56.6876 +0.1708 Совфед одобрил закон об отмене открепительных удостоверений Политика, 12:25 Посол Ирана ранен в результате взрыва в Кабуле Общество, 12:21 Слуцкий получил разрешение на работу в Англии с 1 июня Спорт, 12:18 Собянин усомнился в участии жителей пятиэтажек в акциях против реновации Политика, 12:17 Захарова призвала Кадырова Общество, 12:08 Власти Петербурга предостерегли горожан от участия в протестных акциях Общество, 12:00
Минздрав рассказал о предложении указывать состав сигарет на пачках
13:05
Минздрав рассказал о предложении указывать состав сигарет на пачках

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разрабатывает нормативы, которые обяжут табачные компании указывать состав продукта на упаковке, об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения Дмитрий Костенников на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Работа ведется, но она ведется на уровне наших пяти стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Теперь все технические регламенты у нас находятся на этом уровне правового регулирования», — сказал заместитель министра.

«Работа по решению этой проблемы ведется с тем, чтобы табачные компании отчитывались о составе своей продукции, включая не только сам табак, но и бумагу, которая используется, фильтры и так далее. Безусловно, эта информация в необходимых пределах будет размещаться на пачках», — пояснил он.

Костенников также отметил, что сейчас разрабатывается система прослеживания табачной продукции. «У нас сейчас разрабатывается система прослеживания табачной продукции от момента ее изготовления до момента ее поступления в руки конкретному потребителю... За введение такого рода системы у нас сейчас ответственно Министерство финансов», — добавил замминистра.

Ранее сегодня, 31 мая, ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому каждый пятый россиян выкуривает по пачке сигарет в день. Эти данные за последний год почти не изменились. Однако увеличилось число граждан, желающих бросить курить. Среди причин отказаться от такой привычки 22% россиян назвали сильное желание, 11% — боязнь болезней, а 5% опрошенных сказали, что им не хватает размеренной жизни. 3% россиян заявили, что могли бы бросить курить из-за повышения цен, а 2% — если дали обещание родным.

С 2013 года в России действует «антитабачный закон», который запрещает курить в общественных местах, в том числе в учреждениях культуры и спорта, школах, вузах, больницах, на пляжах, детских площадках, стадионах, вокзалах и аэропортах. 
Теги
табак, Минздрав, табачные компании
Другие материалы РБК
Верховный суд разъяснил, как унаследовать неоформленную дачу
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку