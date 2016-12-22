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СМИ узнали о планах России построить два вертолетоносца
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13:00
СМИ узнали о планах России построить два вертолетоносца

В России к концу 2026 года построят два десантных корабля-вертолетоносца с дизель-газотурбинной силовой установкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонных структурах страны.

По словам собеседника, опытно-конструкторские работы по вертолетоносцам начнутся в 2018 году. Начало строительства запланировано на 2020 год. «Производство единственного серийного корабля намечено на 2022 год с поставкой в 2026 году», — сказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что у вертолетоносцев будет установлена дизель-газотурбинная установка, в которой дизель — главный двигатель, а турбина необходима для форсирования мощности.

Собеседник агентства добавил, что основу авиагруппы кораблей составят вертолеты Ка-52К. Также на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.

При этом источник отметил, что исполнитель работ на данный момент не определен, но строительство вертолетоносцев включено в проект новой государственной программы вооружения на 2018–2025 годы.

О том, что строительство вертолетоносцев заложено в госпрограмму вооружения, 25 мая сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов. По его словам, первый российский вертолетоносец может появиться уже через четыре года. 

Теги
Россия, вертолетоносец
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