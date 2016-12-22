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Матвиенко поручила «разобраться» с неточными прогнозами Росгидрометцентра
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Матвиенко поручила «разобраться» с неточными прогнозами Росгидрометцентра
Политика, 12:50
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Матвиенко поручила «разобраться» с неточными прогнозами Росгидрометцентра

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности и по аграрной политике «разобраться», «чем занимается Гидрометцентр» после неточных прогнозов о ветре в Москве и Подмосковье. Об этом она заявила после выступления первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который рассказал, что после шторма в Москве было высказано много претензий, передает ТАСС.

В верхней палате российского парламента на следующей неделе состоятся слушания с участием представителей МЧС России по результатам ситуации с ураганом в Москве, 29 мая. Об этом сообщил РБК  Клинцевич.

«Сейчас идет активное обсуждение, что люди не до конца были оповещены об опасности. МЧС России через СМИ всем сообщило, здесь их упрекнуть нельзя. Но ведомство высказало претензии к Росгидрометцентру, что некоторые моменты были упущены. Погодная служба сослалась на проблему с устаревшим оборудованием, которое не соответствует современным требованиям», -рассказал он.

По словам Клинцевича, оба ведомства констатировали, что 30 субъектов России могут быть подвержены серьезным стихийным бедствиям, связанным с «очень сильным ветром». Сенаторы планируют разобраться и доложить гражданам о причинах, по которым не все население было проинформировано о стихийном бедствии, кто в этом виноват.

«Уже сегодня Совет Федерации внесет поправки в закон «О связи», которые обязывают СМИ и сотовых операторов безвозмездно и своевременно оповещать население о грозящей опасности. Там, в том числе, предусмотрена уголовная ответственность (за неисполнение — РБК)», - добавил Клинцевич.

«Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать», — сказала в ответ Матвиенко. Также она выразила соболезнования семьям погибших в Москве и в Подмосковье.

В Центральном управлении по гидрометеорологии во вторник, 30 мая, рассказали РБК, что о резком усилении ветра синоптики предупредили МЧС еще в субботу, 27 мая, то есть за два дня до шторма. Как рассказали в пресс-службе ГУМЧС по Москве, Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГСМ) каждый день составляет прогноз погоды на сутки и отсылает его в ведомству.

Замначальника ЦГМС Надежда Точенова сообщила РБК, что синоптики с 27 мая прогнозировали усиление ветра до 22 м/с, что по шкале Бофорта квалифицируется, как шторм. В понедельник, 29 мая, синоптики выпустили дополнительное предупреждение, что в столице могут пройти сильные осадки, гроза, град и порывы ветра могут достигнуть 22 м/с. Информация была отправлена в МЧС по автоматизированной системе передачи данных.

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В пресс-службе МЧС рассказали, что, получив прогноз, ведомство оценивает риски, а затем информирует о них местные власти и население, а также сотовых операторов, чтобы они разослали смс-оповещения. По словам сотрудников двух мобильных операторов, оповещения от ведомства пришло к ним во время шторма, а точнее ближе к его завершению, когда поступили данные о жертвах. В понедельник, 29 мая, жертвами шторма в Москве стали 11 человек, в Подмосковье погибли пятеро.

В свою очередь в МЧС заявили, что прогноз Росгидромета о ветре в Москве 29 мая не попадал под категорию чрезвычайных ситуаций, которые требовали экстренного оповещения населения, потому что синоптики прогнозировали скорость ветра «менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с». В ведомстве отметили, что другого прогноза не было и не поступало.

Также к МЧС пояснили, что предупреждение от Центрального управления по гидрометеорологии, которое поступило 29 мая, соответствовало «желтому уровню» опасности, при котором «возможны неблагоприятные явления в виде осадков, грозы, порывов ветра». В ведомстве отметили, что данный прогноз был доведен до органов исполнительной власти.

Теги: стихийные бедствия , Валентина Матвиенко , штормовой ветер
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